Chumel Torres criticó a Un Tal Fredo por la entrevista sobre Memo Aponte: ¿qué dijo?

Chumel Torres hizo un fuerte comentario al pódcast de Un Tal Fredo en medio de la polémica sobre el caso Memo Aponte. Y es que el youtuber no se puso filtro a la hora de opinar del contenido del influencer diciendo que invita a puras personalidades “dolidas”. Esto provocó que muchos usuarios se lanzaran en su contra.

Recientemente, Shadia Haddad y Mónica Rosales visitaron el programa “Hablemos de Tal”, en donde contaron cómo fueron víctimas del actor de doblaje, ¡y hasta le sacaron sus trapitos al sol!

¿Qué dijo Chumel Torres sobre Un Tal Fredo?

Ante las polémicas declaraciones y luego de que el caso se hiciera viral, Chumel retomó el caso en su programa para Radio de la República en donde se lanzó a diestra y siniestra:

“Siempre entrevista a pura dolida exnovia de influencers (...) siempre saca a alguien más horroroso”, dijo en la transmisión del 18 de diciembre. Y luego señaló que, para él, es “naquísmo” hablar de sus ex parejas y ventilar detalles de sus relaciones fallidas. Agregó: “Habla más mugres de ti, que de tu ex. Estos programas no deberían de existir”.

Este fragmento fue compartido por Memo Aponte en su Instagram y escribió: “Chale”, junto a un emoticón de eses, pues hablaron sobre una anécdota cuando estaba enfermo y se hizo del baño en la cama.

¿Qué pasó con Memo Aponte?

Dos de las exparejas de Memo Aponte lo señalaron por maltrato animal y por comportamientos indebidos mientras estaban en relación, como supuestas orgías y actitudes manipuladoras.

Memo está bajo los reflectores por las polémicas declaraciones de sus ex parejas. (Instagram @memoapont)

Memo se defendió de las declaraciones y aclaró que “todas las historias tienen dos versiones”.

El nombre real de ‘Un Tal Fredo’ es Alfredo Cantú Villarreal. Es un influencer originario de Monclova, Coahuila. Si bien se trata de un creador de contenido que ha tenido una larga trayectoria, su pódcast con su nombre es lo que lo llevó a la fama.

En el programa ofrece entrevistas con celebridades para hablar de temas polémicos y de anécdotas sobre sus oscuros pasados. De hecho, gran parte de su fama es gracias a Karime Pidnter. Actualmente, cuenta con más de 1.57 millones de seguidores en el portal.