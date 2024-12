Esta cantante disfrutaba de su éxito, pero una trombosis le cambió la vida: perdió la vista de un ojo

Alaska apareció con un parche en el ojo izquierdo y generó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud. Por eso, la cantante de 61 años aclaró la situación y reveló que sufrió una trombosis.

Fue el pasado 17 de diciembre cuando publicó una foto en donde apareció con el parche, y pidió a San Lázaro por buena salud en 2025.

La cantante Alaska generó preocupación al publicar esta foto. (Instagram @alaskaoficial)

Tras la ola de comentarios y preguntas que se generaron en los comentarios del post, la cantante decidió aclarar qué fue lo que le pasó.

¿Qué le pasó a Alaska, la cantante que apareció con el ojo tapado?

Alaska, cuyo nombre real es María Olvido Gara Jova, “atajó” las dudas revelando que sufrió de una trombosis a inicios de este mes, lo que le provocó la pérdida total de la visión en ese ojo.

Luego, explicó: “Estoy magníficamente atendida y hay que tener paciencia, la recuperación no es de un día para otro. El parche no es por el trombo, no es necesario, pero no me quiero maquillar por preocupación, que me están tratando con inyecciones intravítreas”.

Alaska reaccionó con humor a los memes que sus fans le hicieron tras aparecer con un parche en el ojo. (Instagram @alaska)

Agradeció a quienes le enviaron mensajes de preocupación y apoyo en este difícil momento. Asimismo, durante los días siguientes, se tomó con humor algunos de los memes y comparaciones con villanas de telenovelas y personajes históricos que han llevado un parche en el ojo como ella. “Un poco de humor para pasar el trance”, escribió.

Finalmente, Alaska demostró a sus cientos de miles de seguidores que este desliz en su salud no la detiene para continuar con sus proyectos como artista, pues hoy, martes de Nochebuena, se dio cita en Telecinco para formar parte del comité de expertos para las presentaciones musicales en el programa Tardear.

¿Quién es Alaska y cómo se hizo famosa?

La cantante Alaska es amiga del cantante Raphael, quien recientemente estuvo delicado de salud . La famosa nació en CDMX, pero se mudó a España, donde creció rodeada de su familia.

Su fama se debe a su sólida carrera musical que inició en la década de los 80’s, cuando formó parte de la banda Alaska y Dinarama. Sin embargo, la agrupación se separó años después, pero ella no se rindió y se unió como vocalista de Fangoria.

Entre las canciones más famosas de Alaska están: