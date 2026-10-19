Bebeshita se ha operado cuatro veces; te contamos cuánto le ha costado cada una

Sobre cirugías plásticas, Bebeshita sabe mucho.

La influencer reveló su profundo conocimiento del tema durante una plática que tuvo en La Granja VIP con Pimpinela Escarlata, quien le preguntó: "¿Cómo cuánto traes tú?”

Es decir, cuánto dinero ha invertido en moldear su cuerpo con las cirugías plásticas.

Bebeshita siempre ha sido abierta respecto a los cambios estéticos con operaciones pero hasta ahora no había revelado cuánto ha pagado por ello.

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Las operaciones de Bebeshita

Empujada por la calidez de la conversación, la influencer enumeró cada una de sus operaciones y detalló su precio.

Esto dijo Bebeshita:



Una primera lipoescultura que le costó 200 mil pesos Reconstrucción de senos, por la que pagó 180 mil pesos Estilización de la nariz: 160 mil pesos Una segunda lipoescultura, otros 200 mil pesos.

Fernando Lozada le comentó que le parecía caro 200 mil pesos por las lipoesculturas, ya que en Culiacán son más baratas.

Bebehsita replicó:

“Depende con cuál cirujano te hagas la lipo; hay varios precios”.

En ese historial de operaciones es importante recordar que denunció una mala praxis por una primera operación de implantes de seno, de modo que la cirugía que ahora menciona de 180 mil pesos se refiere a la corrección a la que tuvo que someterse en una segunda operación.