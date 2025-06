Así fue como Alex Marín se hizo famoso: desde su polémico VIDEO viral hasta cómo reclutaba a sus novias

Alex Marín, el polémico productor de cine para adultos , sigue en la cárcel de manera preventiva tras ser acusado de trata de personas en perjuicio de una menor de edad. Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco confirmó que continúan las investigaciones en su contra. No obstante, todavía hay quienes se preguntan, quién es este creador de contenido y de dónde salió.

¿Quién es Alex Marín, el polémico productor acusado de presunta explotación sexual de una menor?

Alex Marín, quien estudió Ingeniería en Sistemas, es un influencer de 39 años de edad que está acusado de explotación sexual. Según el informe oficia l, habría iniciado una relación con una adolescente de 16 años, a quien supuestamente convenció de mantener relaciones sexuales y de grabarlo para publicarlo en plataformas a cambio de dinero.

Este es el video que publicó Alex Marín.

El influencer se hizo famoso en 2020, luego de que uno de sus videos íntimos grabados en el Cañón del Sumidero se hiciera viral.

La familia de la víctima fue quien interpuso la denuncia tras darse cuenta de lo ocurrido.

¿Quién fue la víctima de Alex Marín?

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de la menor. Sin embargo, en redes sociales existen teorías sobre quién pudiera ser. Algunos apuntan a que fue Lesly Marín —cuyo nombre real es Kristal de Santos—, una ex novia de Alejandro “N”, a quien presentó en 2024 y generó revuelo por su diferencia de edades. No obstante, la modelo desmintió esta versión.

Kristal de Santos (antes Lesly Marín) negó ser la víctima de Alex Marín. (Instagram)

Otra afirmación que existe en TikTok es que fue Kachita, una joven creadora de contenido que se volvió viral junto a Alex Marín por darse un beso. En aquel entonces, en 2023, la joven tenía entre 16 y 17 años.

¿Cómo Alex Marín reclutaba a sus novias?

Alex Marín fue abierto sobre cómo “reclutaba” a las mujeres que luego se convertirían en sus novias o “esposas” para grabar contenido sexual. A menudo compartía historias y publicaciones en donde compartía los detalles de su nueva colaboración con una mujer, en su mayoría, jóvenes entre 18 y 20 años de edad, a quienes conocía por redes sociales.

Pero lo que se sabe sobre este reclutamiento, es gracias a una declaración que hizo su ex, Kristal, luego de haberse separado de “La Familia Marín”, en el podcast de Beto Saldaña para su canal de YouTube.

Ella explicó que lo conoció en TikTok y que el equipo del productor la contactó para que hiciera casting; es decir, tener relaciones con él.

¿Quiénes son todas las novias de Alex Marín?

Las últimas dos novias que presentó Alex Marín fueron Lesly y Lluvia Marín, originarias de Tijuana, Baja California.

A decir del polémico creador de contenido, ellas son hermanas y fueron convencidas de viajar semanas antes, en mayo pasado. En ese sentido, y hasta el momento de su arresto, Alex mantenía una relación poliamorosa con 6 mujeres: Itzel, Melissa, Kim, Melany, Lluvia y Lesly.

¿Cuánto tiempo pasará en la cárcel Alex Marín?

Alex Marín pasará hasta 2 años en prisión preventiva o hasta que dura el proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Actualmente, se encuentra en el penal de Puente Grande, tras la audiencia en la que se le vinculó a proceso. Todavía no se sabe cuándo será su próxima audiencia.

