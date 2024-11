Arap Bethke revela cómo vive en las mieles del amor a dos meses de su boda

Cuando Anna Tazzer se cruzó por el camino de Arap Bethke la vida del actor dio un giro de 180 grados y de inmediato se dio cuenta que estaba frente a la mujer de su vida, aquella lo haría dejar lo que parecía una soltería eterna y convertirse, oficialmente, en un hombre casado.

Fue el pasado siete de septiembre cuando el protagonista de telenovelas se dio el sí con la escritora de guiones para películas y series que conoció por medio de un amigo.

Ahora, a dos meses del enlace, el mexicano se encuentra en un estado de felicidad absoluta, pues la boda vino con otro personaje estelar en Juegos de amor y poder, nuevo melodrama del productor Carlos Bardasano en el que comparte roles principales con Claudia Martín.

“Es mi primera telenovela como casado, entonces estoy bien, feliz de llegar a la casa y que mi mujer también esté trabajando mucho, afortunadamente, y es curioso porque ella acaba de terminar un proyecto y yo empiezo otro, así que nos vamos campechaneando”, dice el artista en entrevista con TVyNovelas. A pesar de que tuvo muchas novias famosas, Arap no se atrevía a dar el siguiente paso, sin embargo, Anna reunió todas las cualidades que le hicieron replantearse su futuro.

“Yo nunca me había casado, y nosotros lo que decidimos es que vamos a seguir siendo novios toda la vida para no tomar nada por hecho, para seguirnos consintiéndonos con detalles, pero ya con el compromiso de que somos una pareja casada y vamos a estar juntos para siempre. Hasta ahorita no ha cambiado mucho nuestra relación, vivimos juntos, tenemos nuestras dinámicas de nuestro día a día y como hemos estado ocupados los dos no se ha vuelto cotidiano para nada, estamos muy contentos”.

Algo que lo hizo voltear y fijarse en su mujer fue la complicidad que desde el flechazo percibió. “Nos entendemos mucho, pienso que encontrar a alguien con la que te complementes tanto te hace ver que sí es por ahí, desde que se ríe de tus chistes malos hasta que te acompañe en las buenas y en las malas, tenemos compaginación en todo lo que hacemos y nos entendemos perfectamente. Nos apoyamos en nuestros sueños, nos acompañamos en los momentos difíciles”. La manera en la que se conocieron fue muy curiosa porque pese a que ambos tienen una extensa carrera en la televisión, nunca se habían topado.

“Los dos somos del medio y no nos habíamos conocido, nos conocimos a través de un amigo en común”.

Y para aprovechar el tiempo disponible, prefirieron adelantar su viaje de bodas y coleccionar momentos en otro continente. “Por nuestro trabajo hicimos nuestra luna de miel antes de casarnos, nos fuimos a Kenia, también a París, fue muy lindo porque por nuestros horarios también es difícil planificar un viaje, entonces decidimos que íbamos a hacer todo junto, la boda junto con la luna de miel”.

Regresar a África resultó una montaña rusa de emociones para el galán y así lo describió: “Fue increíble, muy emotivo, un viaje de mucho redescubrimiento, de estar en el lugar donde nací, pero sobre todo, de un renacimiento y de una confirmación de mi amor por México. Quería que ella conociera la calle donde nací, que ya no está la casa, pero poder ir con la persona con la que voy a pasar esta segunda etapa de mi vida fue muy bonito”.

Como las buenas noticias no llegan solas, el productor Carlos Bardasano lo escogió como protagonista, junto a Claudia Martín de Juegos de amor y poder, melodrama que ya comenzó a grabarse en locaciones de la Ciudad de México y que tiene previsto estrenarse en la pantalla de las estrellas en marzo, una vez que finalice Las hijas de la señora García.

“Fui muy afortunado porque Fugitivas terminó al aire un viernes y el lunes comencé a grabar esta nueva telenovela, entonces estoy muy contento, muy agradecido porque he recibido muchas bendiciones en la vida y no puedo estar más que feliz”. En la trama se despoja del galán tradicional y se adentra en la piel de un hombre más real.

“Es un abogado, que se formó en leyes y se vuelve policía, luego fiscal porque es un hombre empecinado con que se haga justicia y en encontrar la verdad”. Al preguntarle sobre lo que, realmente, es prioridad en su vida, así respondió:

“En mi vida personal el amor es lo más importante, siento que el amor es lo que hace que perduremos, que salgamos adelante, que nos levantemos de la cama en la mañana, el amor por nosotros mismos, empezando por ahí; el poder siento que es algo que existe en el mundo, pero no lo persigo. Sin embargo, creo que todos tenemos poder sobre nuestras decisiones que creo es lo más importante, al darnos cuenta que cada decisión que tomamos en nuestras vidas puedes tener la influencia de llevarnos a determinado lugar”.