¿Ángela Aguilar dejará de presentarse en México por el ‘hate’ que recibió? Esto reveló Pepe Aguilar sobre su futuro

Hace apenas un par de días, comenzaron a circular diversos rumores respecto a la decisión que la dinastía Aguilar habría tomado pensando en el bienestar de Ángela. Esto ya que es más que sabido que ahora mismo, la joven no es precisamente la preferida del público, todo a raíz de su relación con Christian Nodal, lo que se dijo, motivó a su familia para salir inmediatamente de México.

Fue así que Pepe Aguilar se decidió a romper el silencio respecto a esta situación y expuso si realmente está planeando “escaparse” del país, al menos hasta que el escándalo se calme un poco.

Las consecuencias que pagó Ángela Aguilar por enamorarse de Christian Nodal

El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal trajo consigo un sinfín de problemas para la joven pareja. Y es que a pesar de que llevan meses intentando disfrutar de lo que están viviendo, su amor despertó la indignación de una buena parte del público, en especial por las versiones que apuntan a la posibilidad de que su historia sea producto de una infidelidad.

Inevitablemente, esto se ha visto reflejado en sus respectivas carreras profesionales, pues ambos han tenido que pagar las consecuencias de sus actos, mismas que se traducen en incómodos momentos sobre el escenario. Prueba de ello, la ocasión que fue abucheada durante su aparición en los Kid’s Choice Awards, donde los asistentes se dieron a la tarea de recordarle a Cazzu y cómo se “metió" en su relación con el sonorense. Por lo que se dijo, toda la dinastía estaría pensando en alejarse un tiempo.

Pepe Aguilar explicó si su familia dejará de dar shows en México por los escándalos

Durante una reciente dinámica en redes sociales, pensada para interactuar con sus fanáticos, Pepe Aguilar abordó frontalmente las teorías que Ángela Aguilar está negada a volver a pisar un recinto en México, al menos hasta que se detenga la ola de odio que hay en su contra.

“Dicen usuarios en redes sociales que los Aguilar no volverán a dar un show en México y que se irán. Bueno, sí nos vamos a ir del país porque tengo unas vacaciones que me regaló ‘mi vieja’ y vamos a ir a echarnos unos tacos a Madrid”, expresó divertido el artista.

Por último, reiteró que es completamente falso que piense abandonar a la audiencia mexicana e invitó a los internautas a no creer todo lo que se diga de ellos. “Qué me voy a andar yendo del país, por el amor de Dios. Cómo voy a dejar de tocar en México”, mencionó, derribando por completo las especulaciones de que ya no tiene contemplado agendar más fechas durante un tiempo.