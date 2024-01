Anette Cuburu aplaude a Erik Rubín y así opina sobre el ex de Andrea Legarreta

El pleito entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta parece no tener final, pues la ex conductora de Venga la alegría continúa echándole leña al fuego, aprovechando la situación para obtener popularidad.

Después de una guerra de dimes y diretes, Erik Rubín salió a defender a la madre de sus hijas, negando que ella le fuera infiel y dejando en claro la paternidad de Mía y Nina.

Ante estas declaraciones, Anette no se quedó callada y al ser cuestionada en un evento, se dirigió al ex marido de Legarreta de una manera “agradable”.

“Yo a Erik lo adoro, me cae perfecto, me parece un caballero e hizo lo correcto, lo que deberían de hacer otros, de salir dando un comunicado defendiendo a la mamá de sus hijos, así que lo felicito, yo no tengo nada en contra de Eirk Rubín, más que admiración que le tengo como artista y que siempre hemos sido muy buenos amigos, no tengo nada contra él”, expresó Cuburu sobre el cantante.

La animadora también destacó que está en desacuerdo con que “destruyan” a Andrea Legarreta en redes sociales, pues la enemistad entre ellas no tiene por qué arrastrar a más personas, ya que es un asunto de dos mujeres que tuvieron roces en el pasado cuando trabajaron en el mismo programa.