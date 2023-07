25 años de “Hoy”. De todo ha vivido Andrea Legarreta: embarazo, fiesta, separación y hasta brinco en la cama

El primer programa de Hoy tuvo como conductores titulares a Talina Fernández y Alfredo Adame. “Y aquí tenemos a este equipo que va a estar de planta y otros que no sabemos si va a estar de planta o de qué?”, dijo Talina en aquel debut de 1998.

Un cuarto de siglo después, una conductora de aquel equipo se mantiene como la única pionera que ha estado durante todo este tiempo en el matutino de Televisa: Andrea Legarreta

Así lucía Andrea Legarreta en el primer programa Hoy

Al final de aquella primera emisión se reunió el elenco e invitados frente a las cámaras para despedirse del público televidente.

En la parte superior derecha, junto a los integrantes del grupo Mercurio y detrás de Talina Fernández, aparece Andrea Legarreta con un traje sastre color mostaza, impecable y elegante.

Con la sonrisa que suele caracterizar sus presentaciones en televisión, Andrea posa divertida mientras Talina despide el programa.

Una de las labores que hacía en aquellos primeros programas de Hoy eran los enlaces con Lalo Salazar, quien hacía reportes de la ciudad desde el helicóptero. En esa ocasión, Andrea y Lalo hicieron el reporte acerca de un espectacular que anunciaba una parodia de Eugenio Derbez.

Andrea anuncia su embarazo en vivo

Andrea Legarreta es actualmente mamá de dos adolescentes, Mía y Nina que nacieron en 2005 y 2007. Es decir, que fue en el transcurso de los años que ha estado en Hoy que Andrea se convirtió en mamá.

Fue tal su alegría con su primer embarazo que decidió hacerlo público en televisión durante la emisión de “Hoy”.

“Aquí está su cabecita, su cuerpo”, dijo Andrea mientras mostraba la foto de un ultrasonido. “Y se va a apellidar Rubín Legarreta”.

Ernesto Laguardia, quien era conductor titular en esa época, reaccionó con sorpresa: "¿O sea que estás embarazada?”.

Andrea asintió con una enorme sonrisa.

Los cumpleaños en vivo

En varia ocasiones la producción del programa Hoy ha organizado celebraciones del cumpleaños de Andrea Legarreta con pastel, mañanitas, botargas de minions y hasta la presencia de Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina.

En uno de estos cumpleaños fue el propio Erik quien le cantó las mañanitas mientras que en otro (cuando cumplió 46) el pastel tenían una vela especial de pirotecnia.

La separación amorosa con Erik Rubín

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal... una decisión que no ha sido fácil, una decisión que tomamos hace cinco meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y nuestras carreras”.

Con esta frase y con lágrimas en los ojos, Andrea Legarreta apareció en la pantalla de Hoy para anunciar su separación de Erik Rubín.

Ese mismo texto se publicó en su cuenta de Instagram en el que se puede leer la madurez de la decisión:

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en parea”.

El brinco con Kuno Becker

Andrea Legarreta suele protagonizar momentos muy divertidos en el programa Hoy. Situaciones en las que ella misma suelta carcajadas y de complicidad con invitados y compañeros.

Una de esas pequeñas travesuras fue con Kuno Becker, a quien entrevistó en una dinámica que consistió en platicar en la comodidad de una cama, colocada en el foro.

“Ahora, me voy a brinco con Kuno Becker en la cama”, dijo Andrea.

Y en efecto, ambos saltan y luego se dejan caer en el cama para sentarse a platicar.

