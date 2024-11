Ana Cisneros revela que procederá legalmente en contra de su ex “Lapizito": “Temí por mi vida”

Ana Cisneros, cantante y creadora de contenido, rompió el silencio sobre el abuso que vivió durante su relación con Fredy Ordaz, conocido como “Lapizito”, en una entrevista con Marie Clare Harp en el programa La esquina de las primicias de Bandamax.

En sus palabras, describió cómo Ordaz pasó de ser un “hombre bueno” a mostrar comportamientos violentos y machistas, que poco a poco se intensificaron hasta convertirse en episodios de abuso físico y emocional.

Cisneros explicó que, al inicio de la relación, justificaba las conductas de Ordaz, a quien veía exaltado y en constantes discusiones con otros, pero las señales de alerta comenzaron a intensificarse. “A veces veía conductas raras de él, no conmigo, sino con los demás […] comenzaba a ver red flags de él muy machistas”, comentó.

La cantante relató con gran tristeza momentos críticos de su convivencia, describiendo situaciones en las que fue encerrada en su hogar, aislada y sometida a constantes agresiones físicas.

En un momento aterrador, Ordaz incluso llegó a amenazarla con un cuchillo cuando intentó marcharse de su casa. “Ese día me asusté mucho porque yo intentaba irme y me puñeteaba, yo le decía que tenía miedo y me sacó un cuchillo”, expresó.

Ana Cisneros señaló que los efectos de esta experiencia siguen afectándola profundamente. Confesó que aún siente la necesidad de enviar su ubicación a su madre cada vez que sale, debido al trauma que le quedó de la relación. En sus palabras, describió los cuatro meses de convivencia como un “secuestro” y agradeció a su madre por rescatarla de la situación.

Ahora, Ana Cisneros busca apoyo legal para denunciar a Fredy Ordaz, quien, según ella, niega las acusaciones y busca desacreditar sus declaraciones. “Ya me estoy asesorando para denunciarlo legalmente”, afirmó, enviando un mensaje de valentía y resiliencia a todas las personas que enfrentan situaciones