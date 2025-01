¡Alfredo Adame defendió a Ofelia Cano! Esto dijo de la filtración que expuso a la hija de Dulce

A pesar de que Dulce falleció el pasado 25 de diciembre del 2024 , su deceso sigue dando bastante de qué hablar en el mundo de la farándula, sobre todo porque el periodista Gustavo Adolfo Infante expuso unos escandalosos audios en donde se dejó entrever cómo era la relación de Romina Mircoli con su mamá.

La bomba explotó muy pronto y, ante el escándalo mediático que se desató por este material, a Ofelia Cano no le quedó más remedio que reconocer que, en efecto, ella estuvo detrás de la filtración que comprobaría algunos aspectos turbios de la vida personal de Dulce... ¿pero por qué la defendió Alfredo Adame entonces?

¿QUÉ DIJO ALFREDO ADAME SOBRE LOS AUDIOS DE LA HIJA DE DULCE?

Durante una charla con el programa matutino “Venga la Alegría”, Alfredo Adame se pronunció acerca del escándalo que salpicó a la familia de Dulce a unos días de su muerte y consideró que Ofelia Cano tuvo sus motivos poderosos para filtrar los audios, por lo que pidió no juzgarla con tanta dureza.

“Ella sabrá por qué lo hizo. Si la regó, ya será cuestión de ella, no me voy a meter en su criterio”

“Si lo hizo, pues ella sabrá. Es su responsabilidad”, opinó de manera terminante el llamado “ Golden Boy ”, quien por cierto dejó en claro que él nunca la criticará ni la juzgará ya que él más que nadie entiende que a veces la gente comete errores en un arranque impulsivo.

“Yo no la voy a juzgar, ni la voy a criticar, ni absolutamente a nada. Ella sabrá por qué lo hizo. Si la regó, ya será cuestión de ella, no me voy a meter en su criterio”, concluyó el actor y conductor.

¿CÓMO INICIÓ EL ESCÁNDALO SOBRE ROMINA MIRCOLI?

Los audios que exhibieron a Romina Mircoli, así como su supuesta relación con Dulce, fueron presentados por Gustavo Adolfo Infante en el programa “Sale el Sol” a inicios de este mes de enero y, desde entonces, las controversias en torno a este tema no han parado.

En aquella ocasión, el “periodista de las exclusivas” sí ventiló el nombre de Ofelia Cano como la responsable de soltar los audios, pero no fue hasta que ella publicó un video de disculpas en medio de las lágrimas que todo se confirmó.