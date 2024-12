¿Alejandro Fernández tiene romance con un hombre? Esta fue su tajante respuesta a los rumores

Alejandro Fernández no se quedó callado ante los recientes rumores sobre un supuesto romance con un hombre, un tema que no es nuevo en su carrera, pero que se volvió a ser objeto de señalamientos en los últimos días. El cantante mexicano reaccionó de manera tajante a los chismes y dejó claro que no es homosexual.

“¿Ay, cabr*n! Nunca había escuchado de eso. Pues que ellos tengan ganas de darse conmigo es muy diferente”, declaró a modo de broma, dejando claro que no estaba al tanto de los rumores.

En la charla con la prensa en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “El Potrillo” aclaró que es heterosexual y que no está interesado en algún hombre. De hecho, actualmente mantiene una relación amorosa con una mujer.

¿Quiénes han sido las parejas de Alejandro Fernández?

A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha tenido fama de ser un “Don Juan” o mujeriego, sin embargo, el famoso intérprete de canciones como “Me dediqué a perderte”, “Hoy tengo ganas de ti” y “Mátalas”, mantuvo relaciones estables con varias famosas, y con algunas de ellas hasta tuvo hijos.

La primera mujer que le robó el corazón al hijo de Vicente Fernández fue América Guinart, con quien se casó en 1992. Sin embargo, debido a su fama y polémicas mediáticas, tuvieron que separarse en 1998, y se divorciaron legalmente hasta 2001. Producto de su corto matrimonio, nacieron Alex, América y Camila.

Alejandro Fernández ha tenido varios romances a lo largo de su vida. (Instagram @alexoficial)

Luego, “El Potrillo” mantuvo una relación con la actriz colombiana Ximena Díaz, con quien tuvo a otros dos hijos, Emiliano y Valentina. Posteriormente, alrededor de 2004, Alejandro se enamoró de Ayari Anaya, y estuvieron juntos por alrededor de 8 años.

Finalmente, en 2012, el cantante mexicano inició un romance con Karla Laveaga, aunque tuvieron que pausar su relación en dos ocasiones, pero regresaron más enamorados que nunca.

Alejandro Fernández y su novia, Karla Laveaga, quien es 20 años menor que él. (Instagram @karlaveaga)