Adrián Marcelo se lanzó contra Briggitte Bozzo con una polémica burla sobre su físico: ¿es parte de su venganza?

Para Adrián Marcelo, el capítulo de La Casa de los Famosos México todavía no termina, pues a pesar de que abandonó la competencia mucho antes de lo previsto, parece que todavía tiene asuntos pendientes con varios de los personajes con los que coincidió. Es el caso de Briggitte Bozzo, que aunque siempre se mostró amigable con él, perteneció al team Mar, mismo que se convirtió en enemigo declarado del youtuber.

Adrián Marcelo protagonizó un nuevo ataque hacia Briggitte Bozzo y se burló de su imagen

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Adrián Marcelo lanzó un nuevo dardo, que en esta ocasión tuvo como objetivo a Briggitte Bozzo. El motivo de este mensaje era un supuesto agradecimiento por “cuidarlo” tras sus peleas con Gala Montes, haciendo referencia a las veces que ella prefirió mantenerse al margen de esta rivalidad.

“Para la niña de Venezuela, solo tengo respeto. Que se mantuviera neutral cuando su ‘amiga’ me calumnió, habla del poquito criterio que tiene. El tiempo demostrará que ellas tienen de amigas lo que Karely Ruiz tiene de virgen. Gracias Briggitte, por defenderme”, escribió el regiomontano en un post que rápidamente se viralizó y causó miles de reacciones.

Y es que además de lo áspero de sus palabras, incluyó una clara referencia con la que pretendía burlarse del aspecto físico de su excompañera. Se trató de una insinuación a que se parece a “la Güereja”, personaje interpretado por María Elena Saldaña.

Las reacciones no se hicieron esperar y el exconductor de SNSerio recibió críticas negativas por la postura que está tomando hacia los personajes con los que compartió esta experiencia dentro del reality.

Adrián Marcelo se mofó del físico de Briggitte Bozzo Captura de pantalla, Instagram

Critican a Adrián Marcelo por su ‘hipocresía’ con Briggitte Bozzo

Adicionalmente, le recordaron todas las veces que él mismo admitió que Briggitte le parecía una mujer muy atractiva, algo que incluso le recalcó durante la última cena de nominados que tuvieron oportunidad de compartir, donde no hizo más que desbordarse en palabras cariñosas hacia la también actriz.

En tanto, Bozzo no se ha pronunciado al respecto, pues como ha dejado claro durante sus últimas apariciones, ya no le interesa seguir siendo relacionada de ninguna manera a Adrián Marcelo, pues no es una persona que considere grata.