Acusan a William Levy de tener actitudes machistas con Elizabeth Gutiérrez: ‘Literalmente la encarceló'

Luego de que Elizabeth Gutiérrez confirmara oficialmente su separación de William Levy

Por ejemplo, el actor y conductor cubano William Valdés se colocó entre las principales tendencias de las últimas horas luego de que asegurara, contundente, que Elizabeth Gutiérrez estuvo prácticamente “encarcelada” mientras vivió con William Levy, quien llegó al extremo de impedirle trabajar en muchos proyectos importantes de actuación.

William Valdés trabajó de cerca con Levy, es por ello que el actor experimentó muy de cerca la faceta más machista de su compañero. Sus impactantes declaraciones pronto dieron bastante de qué hablar debido a la gravedad de lo expuesto por él durante una entrevista con Shanik Berman , ¿qué dijo?

ASÍ ERAN LOS ALARMANTES CELOS DE WILLIAM LEVY: "ÉL NO QUERÍA QUE ELLA TRABAJARA”

William Valdés trabajó junto con Elizabeth Gutiérrez en la telenovela Rostro de la venganza, melodrama que salió a la luz en el 2012 y en que la actriz fue sustituida al final por Marlene Favela debido a las gestiones de William Levy , quien no aprobó que el personaje de su esposa tuviera relaciones con todos los hombres en la telenovela.

“Yo creo que literalmente la encarceló, porque no la vimos, y la pregunta era: '¿Por qué Elizabeth se sale de actuar?’ ”

“William Levy se enteró de eso, entró a Telemundo y le dijo a los productores ‘tienen 15 días para sacármela de la novela’ ”, contó William Valdés en su charla para el programa de Shanik Berman en Radio Fórmula.

Para Valdés, las actitudes machistas y los celos de William Levy ocasionaron que su esposa casi no consiguiera trabajos mientras que él brilló en muchas telenovelas importantes en las que, además supuestamente aprovechaba para salir con sus compañeras :

“Si (Elizabeth) no ha trabajado durante todo este tiempo es porque él no quería que ella trabajara”, aseguró el conductor cubano, tajante.

“Es un tipo de ‘yo puedo pero tú no puedes, yo me puedo acostar con quien se me da la gana pero tú no’ ”

“Yo creo que literalmente la encarceló, porque no la vimos, y la pregunta era: '¿Por qué Elizabeth se sale de actuar?’ y es justamente por eso”, dijo Valdés, quien calificó a William Levy como el ejemplo perfecto del típico cubano machista.

“Es un tipo de ‘yo puedo pero tú no puedes, yo me puedo acostar con quien se me da la gana pero tú no’, porque la mentalidad del cubano es así”, concluyó.