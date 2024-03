Actriz se quiebra en llanto tras perder sus dos senos: VIDEO

Tras actuar en decenas de películas en Hollywood, una triste noticia que recibió le cambió la vida por completo. Desde abril de 2023, esta famosa y talentosa actriz de películas como X-Men se enfrenta a una dura batalla: el cáncer.

Olviia Munn comentó a través de un video publicado en sus redes sociales, cómo fue diagnostica de cáncer. Expresó que se hizo una resonancia magnética y una biopsia en la que le salió que padecía luminal B, un cáncer agresivo de rápido movimiento.

La también modelo y presentadora, de 43 años, detalló que los médicos debieron actuar con rapidez para evitar lo peor, por lo que debió someterse a una doble mastectomía, en la que le extirparon los dos senos.

“Pasé de sentirme completamente bien un día, a despertarme en una cama de hospital, después de una cirugía de 10 horas, al día siguiente”, expresó con la voz cortada.

En un testimonio muy sincero y en el que buscó crear conciencia de prevención a sus seguidores, Olivia contó la forma en la que ha vivido el proceso.

“En los últimos diez meses, me sometí a cuatro cirugías. Pasé tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado. Sorprendentemente, sólo he llorado dos veces. Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar”, dijo con lágrimas en los ojos.

La actriz que ha trabajado en grandes producciones de cine como “Magic Mike”, “Zoolander” y “Iron Man 2”, se mostró en el hospital con varias fotografías que subió a su cuenta de Instagram, en la que suma más de 2.9 millones de seguidores.