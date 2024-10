¿A Ángela Aguilar le falta barrio? Critican a la cantante por su extraña forma de fumar: VIDEO

Desde que confirmó su noviazgo con Christian Nodal , Ángela Aguilar se volvió una sensación viral que meses después continúa dando sorpresas en redes sociales, sobre todo porque la joven se empeña en aparecer en todos los conciertos de su esposo.

En esta ocasión, por ejemplo, Ángela Aguilar no se viralizó por subirse al escenario con Nodal ni por decirle "¡Amor!” en público, sino porque fue captada en primer plano con un cigarrillo en la mano y eso desató una curiosa teoría entre los internautas, ¿la hija de Pepe Aguilar no sabe fumar y sólo lo hace por moda? ¡Entérate!

¿POR QUÉ DICEN QUE ÁNGELA AGUILAR NO SABE FUMAR?

En la grabación que se viralizó en TikTok, se ve cómo Ángela Aguilar disfruta, en primera fila y rodeada de otros fans, de uno de los conciertos más recientes de Christian Nodal mientras baila y canta los éxitos de su famoso marido en medio de un ambiente de algarabía.

Lo que más llamó la atención fue el cigarrillo que Ángela tenía en la mano y la manera en que fumó, pues si bien la hija de Pepe Aguilar ya había sido captada de esta forma, hasta ahora nunca se le había visto tan de cerca como en una de las presentaciones que Nodal ofreció en el marco de las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

En la grabación, se ve cómo Ángela Aguilar, tras darle una pequeña calada al cigarro, apenas y retiene el humo para, rápidamente, echárselo a una persona que estaba cerca de ella, detalle que hizo reír a más de una persona ya que, aseguraron, la joven fuma como primeriza a pesar de que se rumora que este hábito lo adquirió desde que comenzó a salir con Christian Nodal.

“Yo hacía eso en secundaria y me sentía soñada”, “Eso no es fumar”, “Me recuerda mis inicios, cuando por fin mi mamá me dejaba salir a los antros!!”, “Ella mantiene el humo en la boca y eso puede perjudicar sus dientes” y “Me encanta que no sabe fumar jajajajajajajajaja” fueron algunas de las reacciones de los internautas.

¿CUÁNDO CAPTARON A ÁNGELA AGUILAR CON UN CIGARRO POR PRIMERA VEZ?