La triste llegada de Silvia Pinal al teatro en el que ya no se pudo presentar (Fotos)

Silvia Pinal no pudo actuar en la obra que apenas estrenó el pasado fin de semana, "Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?",pero de todos modos quiso ir al teatro.

La diva del cine mexicano llegó a bordo de un auto azul en el que se le vio igual que en días recientes: animada pero sin poder moverse demasiado y tuvo que ser cargada para salir y entrar del coche y moverse luego en una silla de ruedas. De hecho, su actuación en la obra de teatro la hace todo el tiempo sentada en una enorme silla blanca desde la cual interpreta ala abuelita y dice sus parlamentos.

El domingo de estreno al público, Silvia Pinal fue ovacionada pero para recibir esos aplausos fue empujada en esa misma silla hasta el proscenio mientras que ella se limitó a mover la mano derecha en señal de agradecimiento.

La función de ayer miércoles fue el estreno oficial de la obra pero Silvia Pinal se sintió mal y no se le permitió actuar. Después de hora y media de retraso, se decidió que en su lugar estuviera Norma Lazareno, quién a diferencia de Pinal, interpretó a la abuelita con escenas de baile.

Foto: Alejandro Pasos

Foto: Alejandro Pasos

Foto: Alejandro Pasos

Después de la función, Iván Cochegrus negó que él o la familia estén obligando a Pinal a actuar en la obra por dinero.

"Es un capricho que ella me pidió, ella me dijo que quería volver a pisar este teatro".

Silvia Pinal, al llegar al teatro, fue llevada con un médico para que la revisara, de acuerdo con información de la producción de la obra

La intención de Silvia Pinal es dar una explicación sobre su estado de salud y luego retomar la obra, la cual es su debut en el teatro infantil.

Foto: Alejandro Pasos

Foto: Alejandro Pasos

Foto: Alejandro Pasos

La diva del cine, pionera de los musicales en México y creadora de "Mujer, casaos de la vida real", tiene 91 años y su carrera incluye haber trabajado con Luis Buñuel en la película "Viridiana" (ganadora de la Palma de Oro, de Cannes) y Simón del desierto (alegoría sobre la vida de Jesús en la que Pinal interpreta a un diablo sensual y erótico).

Carlos Ignacio, uno de los actores de la obra de teatro, explicó al público que Pinal estaba un poco enferma y que por eso no estuvo en la función: "No queremos arriesgarla, ella está muy entusiasmada pero no queremos que pase algo".