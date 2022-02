Jacky Bracamontes da 'cachetada con guante blanco' a Elizabeth Gutiérrez

Debido a que Elizabeth Gutiérrez habló sobre el libro donde Jacky Bracamontes confiesa el romance que tuvo con William Levy, la actriz soltó un comentario que quizá cayó como bomba en casa de la mexicana.

"Pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo. "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién", dijo Gutiérrez al hablar de que Jacky habría inferido que ella se embarazó para retener a William Levy.

Elizabeth además acotó: "Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”.

Así que Jacky Bracamontes decidió responder de una forma indirecta, como si se tratara de una cachetada con guante blanco, al reiterar que sus hijas no son una forma de retener a su marido, Martín Fuentes, sino una bendición que ella siempre esperó.

A través de sus historias de Instagram, la jalisciense compartió videos de antaño donde decía que quería muchos hijos y que, literalmente, había nacido para ser mamá.

Junto a fotos donde aparece con sus niñas, Jacky dejó claro que sus hijas son producto del amor y resultado de su anhelado deseo, como si así le respondiera a Elizabeth Gutiérrez tras sus comentarios.

