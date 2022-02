"Pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién": Elizabeth Gutiérrez arremete contra Jacky Bracamontes

Solo ellos sabrán cuándo, por qué y si realmente terminaron, pero William Levy y Elizabeth Gutiérrez siguen dando de qué hablar, aunque esta vez el escándalo alcanzó a Jacky Bracamontes.

Resulta que en 2017, en su libro 'La pasarela de mi vida', Jacky Bracamontes habló de su romance con William Levy cuando grababan 'Sortilegio'; al parecer, ella creía que él era soltero, pero resultó que se reconcilió con Elizabeth y se confirmó que esperaban bebé.

En la publicación, Jacky habría dado a entender que Elizabeth Gutiérrez se embarazó a propósito para retener al cubano, así que Érika de la Vega le preguntó al respecto para el podcast En defensa propia. Elizabeth respondió:

“Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”.

Así que Elizabeth respondió de una buena vez: "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién".

Además acotó: "Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”.

