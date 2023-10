El Mago Frank salió de Las estrellas bailan en Hoy y dijo: “Yo no puedo hacer acrobacias”

La primera pareja eliminada de Las estrellas bailan en Hoy fue la integrada por El Mago Frank y Ceci Gutiérrez, al no conseguir las mejores calificaciones por su desempeño, ni los votos necesarios para continuar en este reality de baile.

Esta primera eliminación inició con la mención de las parejas que ganaron más puntos gracias a la votación del público. Estos fueron: Agustín Fernández e Isabel Madow con tres; Dania Méndez y Marco León con dos; y Daniela Parra y Rafa Nieves con uno. Gracias a su desempeño durante la semana, Medio Metro y Gaby Ramírez recibieron una distinción especial y eso los obligó a sentenciar directamente a una de las parejas.

Eligieron a Eduardo Barajas y Gaby Goldsmith. Enseguida, Galilea Montijo nombró a las parejas que se salvaron de la sentencia: Dania Méndez y Marco León, Mariana Ávila y Paulo Quevedo, “La Barby” Juárez y Fer Corona, Isabel Madow y Agustín Fernández, Ana Emilia y Luis Arturo, y Daniela Parra y Rafael Nieves.

Con el peor desempeño de este viernes, Ceci Gutiérrez y El Mago Frank tuvieron que abandonar el programa, aunque no pierden la esperanza de regresar en el famoso repechaje. “Hablo por mí, no por Ceci, pero para mí no fue sorpresa porque yo sabía el nivel que tengo, es que los veo y me doy cuenta de las cargadas que hacen, más que bailarines son del Cirque Du Soleil, casi acróbatas y yo no puedo hacer acrobacias, no estoy en ese nivel”, dijo a TVyNovelas El Mago Frank, quien se fue muy satisfecho.

Para Ceci, todo fue ganancia dentro del reality. “Sé que hubo muchos artistas que querían estar ahí, y que nos hayan escogido a nosotros es una bendición, nos sacaron de nuestra zona de confort y aprendimos mucho porque fue un reto personal, creo que en esta vida hay que renovarse”, explicó la conductora.