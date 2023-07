Cynthia Klitbo fulmina a Niurka y la deja por los suelos sutilmente

Ahora que Cynthia Klitbo se encontró con los medios, comentó que no puede hablar mucho sobre la demanda que interpuso contra Juan Vidal por violencia psicológica, luego de que él la insultó por audios y le quedó a deber dinero.

Y debido a que Juan tuvo su romance con Niurka dentro de La Casa de los famosos, cuestionaron a la actriz sobre la cubana, pero terminó lanzando una declaración que dejó por los suelos a la vedette.

“No puedo hablar al respecto, todo está en manos de la justicia mexicana, ha sido un proceso difícil. No tengo nada qué decir de la señora porque yo soy una primera actriz, soy una dama y no me corresponde ponernos al mismo nivel”, dijo cuando le preguntaron por Niurka.

La periodista Berenice Ortiz insistió en cuestionarla sobre Niurka, pero Cynthia respondió:

“No puedo hablar de la señora porque no es mi target y yo prefiero manejar mi carrera como la señora y primera actriz que soy”.

¿Qué dijo Niurka de Cynthia?

La discrepancia con la cubana surgió luego de que Cynthia evidenció públicamente que Juan Vidal le quedó a deber 4 mil 500 dólares, por lo que la actriz ya hasta dijo que lo consideraría como el pago por sus servicios sexuales.

Pero Niurka no se quedó callada y la cuestionó: "¿Para qué le dio dinero? Tan boba. Dejen de darle dinero a los hombres”.

En una conferencia de prensa, la cubana habló sobre lo dicho por Cynthia contra Juan Vidal, y terminó criticándola: “Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierda de la gente porque te ves fea, te ves ardida, te ves como que no salieron las cosas como tú querías”.