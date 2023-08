Aline Hernández vuelve al ataque y dice: “¡Ella no soy yo!”

A través de sus redes sociales, Aline Hernández, conductora del programa Al Extremo, de TV Azteca, dejó entrever que no está de acuerdo en cómo la presentan dentro de la bioserie que produjo Carla Estrada titulada Ellas soy yo, sobre el horror que vivió la intérprete de Pelo suelto al lado de su exmanager y representante, Sergio Andrade durante 17 años.

Hernández da por hecho que está representada por alguna de las jovencitas del elenco, aunque en la historia se omiten nombres reales y se juega un poco con la ficción para no señalar a ciertos personajes que tuvieron que ver con la artista entre 1983 y 2000.

En el caso de Aline, ella se involucró sentimentalmente con Sergio Andrade a los 13 años y en 1990, a los 15, se casaron, pese a que él era 21 mayor que ella.

Aline Hernández y Sergio Andrade

Instagram

Ahora, con una nueva vida en televisión nacional, Aline se sigue oponiendo a películas y series que se hacen en torno de la cantante regiomontana, pues considera que a ella siempre la ponen como la villana.

Su reciente posteo en redes desató un debate y una lluvia de críticas de personas que rechazan su actitud.

“No, ella no soy yo. Yo duermo tranquila, no he ocultado nada, he levantado la voz por mis hermanas, no he cambiado mi versión mil veces, no he dicho mentiras a mi público. No, ella no soy yo”, fue lo que escribió Aline, sin hacer referencia a una persona en específico, aunque los usuarios de X (Twitter) lo ven como una agresión más a la estrella que estuvo detenida en Brasil desde 2000 hasta 2004.

La carrera de Aline en televisión despegó en TV Azteca, donde participó en telenovelas y programas. Luego de dedicarse un tiempo a la música y darse una pausa personal volvió a la pantalla con el programa Al extremo, que actualmente conduce.