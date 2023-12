Usuarios de las redes estallan contra una familia por discriminar a su empleada doméstica en un centro comercial de Polanco

Durante estas festividades la mayoría de las personas pasaron momentos increíbles en familia compartiendo todos el espíritu navideño. Sin embargo, en las redes sociales, se viralizó una denuncia que causó la indignación de los usuarios. Dicho material, ocasionó una ola de críticas contra una familia quien supuestamente habrían tratado mal a una empleada en un centro comercial de la ciudad de México.

Denuncian a pareja por tratar mal a su empleada doméstica

La usuaria Jaina Pereyra, conocida en las redes por su labor social, utilizó las redes para exponer a la pareja quienes presuntamente mantuvieron de pie a su empleada doméstica mientras ellos comían sin preocupación en la barra de un restaurante. “Hoy pasó esto en Palacio de Hiero de Polanco. Una familia llevaba a su ‘esclava’. Se sientan a botanear. Ella parada, como corresponde a la gente de servicio. Sin comida, claro. El trato es obvio en las fotos. Gente Mierda. Ojalá algún día tengan que trabajar para gente como ellos”, escribió en X.

Hoy pasó esto en Palacio de Hierro de Polanco. Una familia lleva a su esclava. Se sientan a botanear. Ella parada, como corresponde a la gente de servicio. Sin comida, claro. El trato es obvio en las fotos. Gente mierda. Ojalá algún día tengan que trabajar para gente como ellos pic.twitter.com/rV0r05nwYR — Jaina Pereyra (@jainapereyra) December 22, 2023

Además de esto, Jaina adjuntó varias imágenes donde corroboraría lo que escribe. En las fotos, se puede ver a una mujer de pie, mientras una mujer, un hombre y una niña están sentados disfrutando de una comida.

Los que sí se sabe es que la mujer que estaba parada sí iba en compañía de la pareja, pues en una de las fotos se ven juntos caminando por el centro comercial.

No se sabe con exactitud la identidad de las personas y la verdadera razón de lo ocurrido. La publicación causó indignación de los usuarios quienes además, mostraron el apoyo moral hacia la persona afectada. “Si alguien conoce a la señora yo le ofrezco empleo, no merecen ser tratados de esa manera”, “Desafortunadamente hay personas q piensan q porq pagan un sueldo al personal de servicio estos no tienen derecho a un descanso mientras estén trabajando(...)”, son algunos de los comentarios.