Quién es Cuemanche, el mexicano detrás del póster oficial de CDMX para el Mundial FIFA 2026

Este viernes 11 de abril se presentó el póster oficial de la Ciudad de México para la Copa del Mundo FIFA 2026, el único diseño que faltaba luego de que se dieran a conocer el de Monterrey y Guadalajara, también sedes del evento deportivo.

El póster de la CDMX, así como los otros dos, estuvieron a cargo del artista Mario Cortés “Cuemanche”, seleccionado por la FIFA a través de un concurso y en entrevista con Esquife, relató el proceso detrás de su creación.

Con apenas 30 años de edad, Mario Cortés está bajo los reflectores luego de estudiar diseño y comunicación visual en en la ENAP -ahora Facultad de Artes y Diseño de la UNAM- “porque el dibujo siempre estuvo conmigo. A mi papá le gustaba mucho dibujar y acercándome a él descubrí que tenía facilidad y me interesó. Supongo que es algo con lo que nací, quizá un talento que uno va descubriendo, practicando, nutriendo y puliendo con los años”.

Celebra el futbol, y elchilango con el Póster Oficial de la #CDMX Sede de la Copa Mundial de la FIFA 26TM!

Sobre ser seleccionado en el concurso de la FIFA, Cuemanche contó: “Supongo que a mí me convocaron porque en 2024 hice el póster y los retratos de jugadores para el Juego de Leyendas de la FIFA, en Monterrey. Yo entregué mi propuesta y al final quedé seleccionado. Creo que ayudó el hecho de que planteé una línea narrativa que conectaba los tres pósters, que les otorgaba una identidad, pero que también permitía reflejar la personalidad de cada ciudad sede.

“Para mí, la Ciudad de México era la ciudad histórica; Guadalajara era la ciudad de tradiciones y artística, y Monterrey era la ciudad de la industria, del desarrollo, incluso un poco futurista”.

“Con esas temáticas fui desarrollando los elementos que iban a construir cada póster. Quería que se identificaran fácilmente, más allá de los colores, más allá de la estética y la composición que compartieran los tres. Para lograrlo me pregunté qué es lo que hace diferente al fútbol de la Ciudad de México, al de Guadalajara y al de Monterrey”.

“Me acordé mucho de mi infancia jugando fútbol, y pensaba que aquí y en China debía haber muchas similitudes, con los amigos jugando en la calle, al salir de la escuela, en el club, pero también me preguntaba por las diferencias entre esas calles. Pensaba: seguro no vemos lo mismo, empezando por el contexto. Aquí, en la Ciudad, volteamos hacia arriba y nos encontramos con el Popocatepetl, el Iztaccíhuatl. En Monterrey voltean y está el Cerro de la Silla. Así fui encontrando elementos comparables y muy identificables para cada una de las ciudades”.

¿Cómo llegaste a esa solución gráfica?

“Tomé como punto de partida la identidad del mundial que ya había definido la FIFA. Pensé en específico en la geometrización del número 26, que la FIFA ya había desarrollado. A partir de ahí empezaron a tomar forma algunas ideas, algunas siluetas, que también empezaron a reflejar mi propio idioma, mi estilo”.

“Me interesaba plasmar de manera simétrica la idea de un enfrentamiento, de un partido de fútbol, en el que se sintiera el peligro del atacante y la fuerza del que defiende. En cada una de las ciudades hay más de un de un equipo local, cada uno con su afición aguerrida”.