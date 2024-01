¿Pato Araujo abandonará Exatlón México tras el brutal accidente que sufrió?

El pasado 17 de enero, uno de los participantes de Exatlón México 2024 sufrió un terrible accidente. El exfutbolista, Pato Araujo, se lastimó mientras estaba en los circuitos de la competencia, ahí, se impactó en la cabeza contra una estructura metálica.

Tras el incidente, los presentes se alarmaron, pero rápidamente pararon las actividades y de inmediato le brindaron atención médica al atleta lesionado. Cabe mencionar que, llevaron a Pato Araujo al hospital para hacerle una revisión más detallada.

Los compañeros de Pato Araujo mostraron su preocupación luego del accidente. (TVAzteca/captura de pantalla)

¿Cuál es el estado actual de salud de Pato Araujo?

Luego del gran golpe que se dio el participante de Exatlón México, los fans mostraron su preocupación, además mandaron pronta recuperación, así como mensajes de apoyo y solidaridad.

Mientras tanto, en las redes sociales de Exatlón, el doctor de los deportistas salió a dar actualización sobre el estado de salud de Pato Araujo, quien dijo que el atleta ha evolucionado satisfactoriamente, pero no descartan cualquier peligro: “Han pasado más de 48 horas y afortunadamente ha evolucionado satisfactoriamente como hemos estado esperando. Seguimos con algunos laboratorios y estudios clínicos. No podemos afirmar que este fuera de cualquier peligro, sin embargo vamos bien y la herida no presentó ninguna infección”, declaró.

¿Pato Araujo abandonará Exatlón México?

En las redes sociales comenzó a surgir la duda sobre si Pato Araujo seguirá o no en la competencia, sin embargo, tras declaraciones del médico, todo parece indicar que el exfutbolista sí seguirá dentro del reality show.

Incluso, hace unos momentos, en las redes sociales ya circula que Pato Araujo ya se encuentra con su equipo. Una cuenta de X dedicada al entretenimiento, llamada “La Portada AI”, publicó una imagen que sería la prueba del regreso del atleta a la competencia. Cabe destacar, que hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre el regreso de Pato Araujo a Exatlón México.