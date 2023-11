Mi primera chamba: así fue usada la Inteligencia Artificial en este audio viral de TikTok

“Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré". A estas alturas, seguramente ya habrás disfrutado de varios videos graciosos con este fondo musical de fondo; sin embargo, detrás de esta pegajosa canción se esconde el uso de la Inteligencia Artificial.

En los últimos días, TikTok se ha inundado de decenas de graciosos videos de accidentes laborales con la canción “Mi primera chamba” como fondo musical que pronto han colocado esta pegajosa pieza en el gusto de las personas; ahora, no es raro escuchar en la calle a gente murmurar el estribillo: “Me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré...”

Y aunque miles de personas se han apropiado de la canción, muy pocas conocen la historia que se oculta detrás de ella, y es que el uso de la controvertida tecnología de la Inteligencia Artificial forma parte de este fenómeno viral: estos son algunos detalles que debes saber sobre la creación de “Mi primera chamba”.

“MI PRIMERA CHAMBA": HISTORIA Y EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los orígenes de “Mi primera chamba” se remontan a la creatividad del usuario de TikTok Ignacio Molina ( @bluegrave_ ), quien usó una aplicación de Inteligencia Artificial para cambiar la letra de la canción “Si la calle llama”, de Bryant Myers, Myke Towers y Eladio Carrión.

Por ejemplo, en la canción original se escucha este estribillo: “Mi primer par de peso, me acuerdo del día en que del dinero yo me enamoré. El cartero llegó sonriendo, me dijo que yo coroné. Le di una paca y le dije: ‘¿Qué tal si lo hacemo’ otra ve’?”... ¿Te suena familiar?

Gracias al uso de la IA, la voz de Eladio Carrión ahora canta: “Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé.”

¡HASTA ELADIO CARRIÓN SE ENAMORÓ DE “MI PRIMERA CHAMBA”!

El fenómeno ha llegado a tales proporciones, y la canción se popularizó tanto, que el mismo Eladio Carrión ya ha cantado la versión modificada de “Mi primera chamba” en algunos de sus conciertos.

Como ves, esta pieza graciosa elaborada con IA logró superar las barreras del Internet para convertirse en todo un fenómeno global, lo que nos muestra que la creatividad y la tecnología pueden convivir de formas inimaginables.