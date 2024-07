La sincera disculpa que Luna Bella ofreció tras su polémico video íntimo en el metro de la CDMX

A menos de una semana de que se difundiera el video para adultos que Luna Bella grabó junto a dos hombres en el metro de la Ciudad de México, la actriz finalmente rompió el silencio sobre la tormenta mediática que esta hazaña trajo consigo y externó un mensaje de disculpas. Esto luego de que se volviera blanco de miles de críticas y ataques por haber irrumpido en este medio de transporte para crear el contenido que vende por diversas plataformas.

Luna Bella se disculpa por lo que pasó en el metro

En medio de la polémica ocasionada por el clip íntimo que la actriz Luna Bella protagonizó en días pasados, cuyo escenario fue el metro de la CDMX, la también modelo habló con sinceridad sobre lo que piensa de toda la polémica que esto generó. Y es que cabe recordar que desde que salió a la luz este material, ha recibido múltiples señalamientos y vivió una ola de “cancelación” en redes, lugar que funge como su principal fuente de ingresos.

“Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné. Lo siento, soy humano, si me dejan de seguir, lo entenderé. Solo yo sé mis razones y mi historia, y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pisen”,, empezó la actriz para adultos el mensaje que envió a través de uno de los canales de difusión que tiene.

Asimismo, se refirió a sus detractores y también les dedicó importantes palabras, aseverando que como siempre ha hecho, saldrá victoriosa de esta situación. “A los ‘haters’, gracias por la publicidad que obviamente aprovecharé a mi favor para seguir generando. Los amo y buena vibra”, expresó Luna Bella.

Las dolorosas revelaciones que Luna Bella hizo de su infancia

Antes de concluir y dejando claro que no se arrepiente porque esta es su forma de vivir y no afectó a nadie directamente, Luna Bella dio un breve repaso en los problemas que ha tenido desde siempre.

“Sin victimizarme y sin llorar, diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder. Mi infancia me la arruinaron, nunca conocí el amor de padres”, sentenció la estrella para adultos, quien en más de una ocasión se ha sincerado sobre las dificultades que ha tenido que atravesar desde que puede recordar, y que de alguna manera, propiciaron que ella eligiera dedicarse a este tipo de actividades.