‘Harry Potter Visions of Magic’ en CDMX: dónde es, precio y horarios del evento más esperado por los fans

Los fans de Harry Potter están emocionados por vivir la magia de Hogwarts sin salir de la Ciudad de México, ya que este mes llegó Harry Potter: Visions of Magic, un evento inmersivo que promete conquistar a chicos y grandes por igual. Si aún no sabes dónde se realiza, cuánto cuesta la entrada o cuáles son los horarios, no te preocupes: aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo es el evento de Harry Potter en CDMX?

La experiencia inmersiva de Harry Potter en la CDMX comienza este viernes 20 de junio, y cuenta con ocho espacios temáticos inspirados en rincones icónicos del universo mágico: desde el Autobús Noctámbulo y Grimmauld Place, hasta el Pensadero, el Ministerio de Magia, la Sala de los Menesteres, el Callejón Knockturn y el Menagerie de Newt.

La experiencia combina escenografías fieles a las películas, efectos visuales interactivos y paisajes sonoros originales que te harán sentir parte de la saga.

Una gran noticia es que México es el primer país de Latinoamérica en albergar este evento, que ya ha sido presentado con éxito en Asia y Europa.

¿Dónde está ubicado el parque de Harry Potter?

Harry Potter: Visions of Magic se encuentra en la Gran Carpa Santa Fe, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Los horarios son:

Jueves y viernes: 15:00 a 21:00 h

15:00 a 21:00 h Sábado: 11:00 a 20:00 h

11:00 a 20:00 h Domingo: 11:00 a 18:00 h

Cada recorrido dura entre 50 y 60 minutos, aunque una vez dentro, no hay límite de tiempo para recorrer el lugar.

¿Cuánto cuesta la entrada a Harry Potter: Visions of Magic en CDMX?

Un vistazo al evento de Harry Potter en CDMX. (OCESA)

El precio de los boletos generales es de $630 MXN más cargos por servicio (Ticketmaster). Si deseas evitar las filas, puedes adquirir el Fast Pass, con un costo de $900 MXN más cargos.

Se recomienda comprar las entradas con anticipación, ya que la demanda es alta y es uno de los eventos más esperados del año por los fanáticos del mundo mágico.

NO TE PIERDAS: