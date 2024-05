Compró un iPhone 15 Pro Max en una plataforma y le ‘robaron’ casi 25 mil pesos: el caso viral

Las compras en línea son una excelente opción a la hora de buscar practicidad y rapidez, sobre todo cuando hay ofertas increíbles como el Hot Sale 2024.

Sin embargo, también se corre el riesgo de que resulte en una estafa. Esto le pasó a un usuario que intentó comprar un iPhone 15 Pro Max en Mercado Libre, pero le llegó una llave para lavabo. Expuso su caso y se volvió viral.

¿Qué le pasó a la joven que salió ‘estafada’ en Mercado Libre?

Todo comenzó el pasado 16 de mayo, según contó la usuaria @MeraryMendezMe1 en X. Al ver una oferta única en la plataforma, no dudó para hacer la compra para que su nuevo smartphone de Apple llegara directo a su casa en un par de días.

Antes de hacer el pago, revisó que tuviera comentarios de otros usuarios que ya habían comprado el celular, miró que era un producto reconocido en Mercado Libre y también su vendedor estaba certificado.

Pedí mi equipo y el envío fue FULL, lo recibí el 18 de mayo, y al momento de abrirlo recibí una llave, anexo pruebas pic.twitter.com/8FeToBEOtZ — Meraa 🍒 (@MeraryMendezMe1) May 27, 2024

Pero, cuando llegó su paquete, en el interior venía una llave para un lavabo. Esto por supuesto indignó a la usuaria.

“Lo recibí el 18 de mayo y al momento de abrirlo, recibí una llave, anexo pruebas”, dijo.

Explicó hizo su reclamo y no tuvo problema. Incluso le reembolsaron los $24,479 pesos para que pudiera hacer el pedido de nuevo, pues le dijeron que “fue un error” de empaquetado.

Confiada, compró el iPhone 15 Pro Max de nuevo y le volvió a pasar algo terrible: esta vez le llegó otro celular de la marca Samsung y de una gama mucho menor.

pedí nuevamente el equipo el día 22 de mayo para recibirlo el 24 de mayo nuevamente por envío FULL, como ya me había pasado la primera vez, en cuanto recibí mi equipo antes de abrirlo comencé a grabar y esto fue lo que recibí: @ML_Mexico pic.twitter.com/DVtAf3gONh — Meraa 🍒 (@MeraryMendezMe1) May 27, 2024

Esta vez no tuvo tanta suerte, y no le devolvieron su dinero, ni tampoco le han resuelto el problema en soporte: “Dice que me arregle con el vendedor, ya que él recibió el pago del teléfono y el vendedor dice que Mercado Libre es el responsable porque, como la compra fue Full, ellos ya tenían el teléfono en bodega y ellos se encargan de la entrega y de empaquetar (…) y cerraron mi caso”.

Usuarios reaccionan al ‘robo’ que sufrió al comprar un iPhone 15

El tuit fue visto por más de 9 millones de personas y ha generado miles de comentarios de personas que han compartido sus propias experiencias y opiniones sobre este tipo de ‘fraudes’.

“Ya hay muchas quejas de esa plataforma”, “Nunca he entendido por qué compran iPhones en Mercado Libre o Amazon”, “Me pasó lo mismo con una laptop, e hice válida la compra segura y me regresaron el dinero, y al mes me banearon por hacer válida la garantía de compra segura”, “Es como en Sam’s. Me llegó mi lavadora en mal estado (golpeada) y llevo una semana llamando y en cada llamada me dicen que harán la recolección y al otro día aparece cancelado”, fueron algunas de las anécdotas.

Entre los comentarios de la publicación, Mercado Libre se pronunció para hacerle saber a la usuaria que podrían seguir su caso contactándose con soporte. Sin embargo, la compradora no se ha pronunciado para actualizar el estado de su transacción.