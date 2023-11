Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ revela cuánto les pagan por capítulo y sorprende a usuarios de TikTok

“La Rosa de Guadalupe” ha recibido toda clase de críticas por sus tramas y las actuaciones de su elenco; sin embargo, el programa se emite desde el 2008 y es uno de los más populares de la televisión mexicana. Recientemente, un actor reveló cuánto ganan tanto los protagonistas como los extras por episodio.

Hasta el momento, “ La Rosa de Guadalupe ” va en su temporada 16, con cerca de dos mil episodios transmitidos a través de la señal de Las Estrellas. Además, otra de sus principales características es ser un auténtico “ semillero de actores ”, pues varios intérpretes trabajaron por primera vez en esta popular serie.

Tomando en cuenta esto, muchas personas se han preguntado cuánto le pagan a los actores por trabajar en un episodio de “La Rosa de Guadalupe”, y esta interrogante fue respondida hace poco por un exintegrante del elenco, quien reveló los salarios que reciben e incluso denunció que existe una importante brecha en cuanto a pagos por este motivo.

¿CUÁNTO GANA UN ACTOR POR SALIR EN “LA ROSA DE GUADALUPE”?

De acuerdo con el actor Irvin Ruiz, quien ha participado como protagonista y como doble en varios capítulos, se manejan diferentes salarios dependiendo cuánto tiempo sales en el episodio, así como otro factor importante.

“Yo he visto actores que han salido conmigo y que les pagan muchísimo más dinero y que no actúan tanto”

“Diez mil pesos por un episodio de un protagónico, te quitan el ISR, entonces realmente no es mucho dinero lo que uno gana como actor, tienes que tener manager”, detalló Irvin Ruiz en un reciente live de TikTok.

Por ejemplo, a los influencers que tienen participaciones especiales en “La Rosa de Guadalupe” les pagan mucho más que al resto de los actores, sin importar que las actuaciones de las celebridades sean más cortas:

“Yo siempre he dicho que cobro muy mal, porque yo he visto actores que han salido conmigo y que les pagan muchísimo más dinero y que no actúan tanto, o sea no salen mucho”, señaló el intérprete.

“Gente que ni siquiera tiene la preparación y que de repente nomás porque eres famoso en TikTok o en Instagram o en Facebook, les llaman para hacer algún episodio o hacer un personaje en alguna telenovela, y les pagan mucho dinero”, declaró Irvin.

¿Y LOS EXTRAS, RECIBEN PAGO?

Un tema aparte son los cientos de extras que salen a lo largo de los capítulos de “ La Rosa de Guadalupe ”, y el cual también fue tratado por Irvin Ruiz:

“Los actores extras les pagan alrededor de 500 o 600 pesos por capítulo”, detalló el actor, quien además reveló que un episodio se graba en tres o cuatro días aproximadamente.