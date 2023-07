Tras ‘zopilotear’ a Silvia Pinal, quitan a Adela Micha su programa de radio

Con información de Chucho Gallegos

En nuestra edición impresa de esta semana encontrarás la columna completa de Chucho Gallegos, pero te presentamos un fragmento referente a Adela Micha, quien se quedó sin programa de radio tras el escándalo con Silvia Pinal.

¡LE DIERON CUELLO!

Un descuido costó a doña Adela Micha que sacaran del aire su programa Me lo dijo Adela, que se transmitía por Heraldo Radio a las 10 de la mañana de lunes a viernes. En su lugar entró Fernanda Tapia, que combina música con una comedia improvisada de humor exclusivo: sólo se ríen ellos, y en el que se burla constantemente del “preciso”, seleccionando frases para intercalarlas en supuestos sketches. Bueno, ya me salí de la nota de Adela. Le sigo en el siguiente párrafo.

ESTE FUE EL MOTIVO

El descuido de Adela fue no darse cuenta de que su micrófono estaba abierto y “zopiloteó” a doña Silvia Pinal cuando la actriz estuvo hospitalizada por una enfermedad del sistema respiratorio. Los radioescuchas oyeron que ordenaba a su cuerpo de reporteros que buscara información para tenerla lista, porque “Silvia ya ser va a morir”.

Esto no le gustó a los señores que le pagan y “le dieron cuello”; solamente en radio, porque su programa de televisión continúa.

PUEDES SEGUIR VIENDO ‘ME LO DIJO ADELA’ EN TELEVISIÓN E INTERNET...

FERNANDA TAPIA ENTRÓ, PERO YA HAY QUEJAS

La famosa comunicadora Fernanda Tapia tomó el horario que dejó Adela Micha, y aseguró que ella también la escuchaba.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es” dir="ltr">Quitaron a <a href="

">@Adela_Micha</a> de la radio en las mañanas 😑🙄🤯 me di cuenta antier y cómo que pensé que solo sería temporal… puse el programa que quedó en lugar de <a href="https://twitter.com/hashtag/MLDA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MLDA</a>, y no me gustó que me dijeran: “Buenos días, mis chairos” ¿qué pasó ahí <a href="

">@heraldodemexico</a>?</p>— fredel_así_comosuena (@fredelcomosuena) <a href="

Quitaron a @Adela_Micha de la radio en las mañanas 😑🙄🤯 me di cuenta antier y cómo que pensé que solo sería temporal… puse el programa que quedó en lugar de #MLDA, y no me gustó que me dijeran: “Buenos días, mis chairos” ¿qué pasó ahí @heraldodemexico? — fredel_así_comosuena (@fredelcomosuena) February 10, 2022

@Adela_Micha como las extraño no soporto a Fernanda que pésimo programa que piensa @heraldodemexico en quitarte del radio. — JOSE DEL RIO FRANCO (@del_julian) February 11, 2022

Sin embargo, el público tiene quejas sobre el estilo de Fernanda; otros le preguntan a Adela dónde la pueden sintonizar, pues ya estaban acostumbrados a escucharla.