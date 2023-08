Yadhira Carrillo narra el incómodo beso que se dio con Fernando Colunga en esta telenovela

Yadhira Carrillo es recordada con gran cariño debido a sus actuaciones en exitosas telenovelas, y aunque la actriz ya lleva más de 15 años alejada de la pantalla chica, todavía conserva grandes recuerdos de su etapa como protagonista de historias que ya se han convertido en clásicos.

Fue durante una entrevista en un programa de YouTube que Yadhira Carrillo reconoció que, en una época de su vida, trabajó sin descanso en varias telenovelas. “Hice una novela tras otra, no tuve un sólo año de descanso. Gracias a Dios fue una carrera muy productiva”, aseveró.

Esta prolífica carrera no podría estar libre de anécdotas de todo tipo: desde las divertidas hasta las incómodas, y Yadhira Carrillo no tuvo empacho en recordar un momento que vivió con Fernando Colunga cuando ambos actuaban en “La usurpadora”, pues aunque miles de fans consideran que besar al galán de telenovelas debe ser perfecto, Yadhira no la pasó tan bien.

YADHIRA CARRILLO NARRA INCÓMODO BESO CON FERNANDO COLUNGA

En la charla, Yadhira Carrillo rememoró ese momento incómodo con Fernando Colunga: “Hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve. Estábamos en una escena en donde el director me dice: ‘Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga’ ", dijo la actriz.

“Hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve”

“ ‘Entonces, necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje’. Y él escuchó cuando el director dijo: ‘Te le abalanzas dramáticamente y lo besas’ ”, instrucciones que Yadhira Carrillo intentó cumplir al pie de la letra, siguiendo los lineamientos de su personaje.

Sin embargo, al recibir la orden. Carrillo se abalanzó sobre Fernando Colunga y le dio un “beso grotesco, brusco y desagradable”. Aunque el actor no le dijo nada, ella sigue sospechando que él se sintió incómodo con esa acción.

“Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador”, concluyó Yadhira Carrillo.