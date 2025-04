Mayrín Villanueva habla de su personaje que no acepta a su hijo gay en “Juegos de amor y poder”

Después de grabar durante cuatro meses la telenovela Juegos de amor y poder, Mayrín Villanueva quiere desconectarse con su familia en una de las actividades que más disfruta en la vida: viajar.

Para la actriz es importante tomarse un descanso al finalizar cada proyecto en la pantalla chica, por lo que siempre busca conocer un destino que la sorprenda.

“La verdad es que me gustaría tomarme unas vacaciones con mis hijos, tengo muchas ganas de conocer Japón, espero que se nos cumpla, pero ya veremos las agendas de trabajo de cada quien para que coincidan los tiempos”, dice la artista a TVyNovelas.

“ME HABÍA DADO UNA PAUSA”

Mientras tanto, ella disfruta estas semanas en las que ninguno está grabando para dedicarse tiempo de calidad. Antes de aceptar la propuesta del productor Carlos Bardasano, Villanueva tuvo 10 meses sin hacer telenovela, pero igualmente cumplió con sus compromisos en las comedias de Elías Solorio.

“Me di una pausa después de Golpe de suerte, aunque luego hice Vecinos y ¿Es neta, Eva?, pero me di mi tiempo para descansar, para estar con la familia, feliz, entonces estas recargas cada vez las disfruto más, son muy necesarias para despejarnos de tanto trabajo”.

Lo primero que le llamó la atención a Mayrín cuando le ofrecieron el personaje de Inés en “Juegos de amor y poder”, que se transmite a las 9 de la noche por las estrellas, fue la carga emocional y los rasgos de la personalidad de una mujer dispuesta a todo por mantener la perfección en su familia.

“Me atrapó que fuera una mujer con unos prejuicios tremendos, lo único que quiere es salvar a su familia y entonces cae en lo más bajo por mantener esa fachada. No es villana como tal, ella tiene una convicción o un modelo de familia, hace lo que sea por ellos, desde niña la educaron para ser la primera dama, ella quiere cumplir eso y no le importa lo que tenga que hacer, por eso comete esos actos tan cuestionables”.

Mayrín habla de su personaje “Inés” en “Juegos de amor y poder”

Al preguntarle qué tan importante es el amor y el poder, Mayrín Villanueva respondió: “El amor es lo más importante, el amor a uno mismo, a los hijos y el poder es una palabra muy fuerte, implica muchas cosas, puedes perder valores, perder tu ética, el juicio, con tal de tenerlo, entonces es importante dependiendo de cómo lo utilices”.

En su caso, siempre estuvo lejos de ser una mujer como Inés, pues creció en otro tipo de entorno. “Afortunadamente nací en una familia muy libre, de mucha confianza, de mucha seguridad y nunca tuve prejuicios, aceptando a los seres humanos como son porque cada quien viene a este mundo de una manera única y es respetable lo que haga cada individuo, tuve una gran educación, amor, soporte, entonces me pongo a pensar en Inés y en lo duro que debe ser rechazar a su propio hijo por no embonar en la forma convencional.

“Yo soy muy respetuosa y cada quien vive como quiere vivir, si tú decides que eso es lo correcto, pues eso es lo correcto, cada persona sabe lo que es mejor. Si te peleas con alguien estás igual de mal, pero cada uno tiene su propia realidad”.

"Yo soy muy respetuosa y cada quien vive como quiere vivir, si tú decides que eso es lo correcto, pues eso es lo correcto, cada persona sabe lo que es mejor. Si te peleas con alguien estás igual de mal, pero cada uno tiene su propia realidad".

Como madre, Mayrín es completamente distinta a su personaje y así lo deja claro.

“Yo los amo como son, jamás me impondría a sus decisiones. Estoy orgullosísima de cada uno, me siento muy contenta, muy feliz de ver todo el avance, todo lo lindo que han hecho, pues están en proyectos preciosos, trabajando muchísimo y eso no hay cómo agradecerlo, verlos apuntando al mejor camino es lo mejor”.

“Se siente superlindo, te juro que el corazón te explota más cuando celebras el triunfo de ellos. En nuestra familia hay cinco hijos y se aplauden los éxitos de todos, se les apoya”, recalca la actriz haciendo referencia a los gemelos que Eduardo tuvo con Itatí Cantoral en su primer matrimonio.

Según cuenta a TVyNovelas, “el principal valor con el que los eduqué fue el respeto a ellos mismos, porque no hay nada más valioso que eso, los mayores ya son independientes, Julia tiene 15 años, es una adolescente y extraño muchísimo a mis hijos grandes, extraño los fines de semana que la casa era un gritadero, el irlos a acostar, a darles un beso, y ahora pues me queda Julia, consintiéndola a lo máximo, a la vez, consciente de que ella también emprenderá el vuelo, pero ahí estaremos apoyándola y respetando su camino como lo hicimos con los demás. Lo que ella elija, estará bien”.

El nido vacío...

Una satisfecha Mayrín Villanueva aplaude los proyectos de Romina y Sebastián, fruto de su relación con Jorge Poza, pero no deja de admitir que sufre el síndrome del nido vacío.

“Duele como padres, más como latinos, porque somos más mamás gallinas, pero no por eso perdemos el sentido y sabemos que es parte de la vida, yo siempre he estado ahí, ellos se la pasan llamándome para que les dé recetas, hacemos videollamadas, no saben cómo lavar en lavadora, pero los aconsejo”.

Trabajar nuevamente con Santamarina, así como cuando se conocieron haciendo Amigas y rivales en 2001 ha sido un agasajo para la actriz. “Es maravilloso, fue encontrar otra vez a ese gran actor, ese gran compañero y aprender todo lo que él hace, fueron cuatro meses de mucha felicidad, de comer juntos, de compartir, de escuchar música y reconquistarnos”.