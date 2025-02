Lety Calderón contraataca tras acusación de Karla Esquivel por CACHETADA y revela lo que pasó

Esta semana se viralizó el relato de Karla Esquivel sobre la cachetada real que le dio Leticia Calderón en escena, durante la telenovela “Mi amor sin tiempo”. A decir de la joven, Lety nunca se disculpó.

La joven actriz lamenta que Lety estaba “como muy quitada de la pena, no me pidió una disculpa”, desmintiendo a Calderón sobre la disculpa que supuestamente le había ofrecido. Incluso resaltó que la reacción de sus compañeros quedó grabada detrás de Lety Calderón, pues nadie se esperaba que la cachetada fuera real y tan dura.

También recordó que el director le preguntó a Calderón: “¿Le pegaste?” a lo que Leticia respondió: “No, no le pegué... Le di un p*tazo’”.

Pero a decir de Lety Calderón, todos sabían que la cachetada sería real, pues incluso ella advirtió que solo daría una, y que en esa única toma, toda la escena debería quedar impecable.

“Estaba muy entendido que la cachetada era real”, pues explicó que cuando son “truqueadas”, se miden y ensayan, y ellas no hicieron eso, según contó la propia Lety en un audio presentado por “Sin Lisonja”, el programa de YouTube de Alex Kaffie.

Calderón afirmó: “Sí le dije '¿estás bien?’ y no me contestó, se dio la vuelta y se fue dije ‘oops’... No fue un golpe sí fue un fregadazo, sí fue una cachetadota”.

“Todavía comentamos entre los actores sobre las cachetadas... No entiendo por qué meses después (Karla) buscó al productor y se quejó y todo, en vez de habérmelo dicho a mí directamente y yo decirle ‘discúlpame’, porque no tengo ningún empacho en ofrecer disculpas, no soy orgullosa ni mucho menos. Pero yo francamente estaba haciendo mi trabajo y lo que el director me pidió”.

Lety resaltó que los actores y actrices de antes trabajaban de diferente forma.

“Fue una mala información de ambas partes, y pues llevo 41 años en esto. Me han dado y he dado cachetadas, yo estoy acostumbrada a esto, y pues sí, no está padre, pero es parte de nuestra profesión, así como llorar o darle un beso a alguien que no te gusta.

“Lo que pasa es que ahora... No sé cómo llamarlo, estos nuevos actores están educados de otra manera, por decirlo de una forma y entonces los directores tienen que ser muy claros a la hroa de dirigir porque al contrario, yo vengo de directores que te exigían que te dieras la cachetada y se viera de verdad”.

“No está padre ni es lo mejor, ni estamos diciendo que lo tenemos que hacer, pero sí, puede haber accidentes y a veces la cachetada puede salir más fuerte de lo normal, pues sí. ¡Lo bueno que salió a la primera!”. insistió Calderón.