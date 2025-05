La impresionante mansión de “Los hilos del pasado”, la telenovela con la que vuelve Yadhira Carrillo

En el corazón del Foro 15 de Televisa San Ángel se alza una mansión que no solo será el escenario principal de “Los hilos del pasado”, sino también un personaje más en sí misma.

Durante tres meses, arquitectos, ingenieros, carpinteros, herreros diseñadores y expertos en escenografía trabajaron bajo la visión del productor José Alberto Castro para dar forma a este universo lujoso y simbólico.

Conocido por éxitos como Rubí, Teresa, La desalmada y, recientemente, Las hijas de la señora García, “El Güero” Castro le apuesta a un ambiente glamuroso que dejará sin palabras al espectador.

“Cuando empezamos a ver el tipo de historia ubicamos cómo va el estilo de esta familia, lo primero que pensamos fue en dónde tenían que vivir, entonces trabajé mucho con la directora de arte, Sandra Cortés, y precisamente se propuso una casa en la que se juntan personas de mucha creatividad y dinero, o sea, los personajes de Carolina (Yadhira Carrillo) y Manuel (Eduardo Santamarina), una exitosa diseñadora de modas y un productor musical”, compartió el productor en entrevista con TVyNovelas.

La casa incluye una cocina totalmente funcional, un comedor formal, dos salas, una oficina, un sofisticado estudio musical y una monumental escalera central. Mármol, esculturas ornamentales y muebles de diseño se combinan con maestría para sumergirnos en un universo donde cada rincón respira arte, poder y secretos.

La escenografía de Los hilos del pasado superó en costos a la mansión utilizada en Las hijas de la señora García, producción anterior de Castro que también contó con ese toque sofisticado que lo caracteriza.

“En esta historia hay una inversión mayor porque así lo solicita la historia, hay muchas locaciones, un atelier”, afirmó el productor que ya graba algunas escenas en Puebla y próximamente en Italia y Francia.

El realismo y la riqueza visual se extienden más allá del foro, con grabaciones planeadas en locaciones internacionales como París, Milán y Nueva York, así como en ciudades cercanas a la CDMX. Esta apuesta cosmopolita busca reforzar el carácter internacional de los protagonistas y la profundidad del relato.

Fiel a su estilo riguroso, Castro confesó a esta publicación que el proceso de casting fue minucioso: “Yo soy un enfermo del casting, la gente se pregunta por qué hago tantas pruebas, pero me gusta estar muy seguro y lograr una hegemonía en el elenco. Por eso hicimos diferentes pruebas, llevó un poco de tiempo, pero creo que valió la pena y me sorprendió mucho, me gustó la propuesta de Bárbara López (protagonista juvenil), quedé muy contento”.

La telenovela contará con un elenco estelar encabezado por Yadhira Carrillo, Bárbara López, Emmanuel Palomares y David Zepeda. Serán 60 capítulos los que conformen esta versión con temporánea de Cristal, la célebre historia de Delia Fiallo que también inspiró El privilegio de amar.