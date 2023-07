¿'Ana de Nadie’ terminó igual que ‘Señora Isabel’? Actriz detalla diferencias entre ambas telenovelas

“Ana de Nadie”, la exitosa telenovela colombiana transmitida por RCN, canal famoso por también haber transmitido “Yo soy Betty, la fea”, terminó este martes 25 de julio en medio de sentimientos encontrados de los fans, quienes han seguido la historia capítulo a capítulo.

Sobre el gran final de “Ana de Nadie” , hubo bastantes dudas de los televidentes, sobre si la producción tendría el mismo desenlace que “Señora Isabel”, melodrama en que esta historia está basado y que salió al aire hace 20 años.

La actriz colombiana Judy Henríquez participó en “Señora Isabel” y también trabajó en la nueva versión , “Ana de Nadie”, por lo que es la persona ideal para resolver la incógnita: ¿Ambas telenovelas son iguales?

¿"SEÑORA ISABEL” Y “ANA DE NADIE” SON LA MISMA HISTORIA? ESTO DICE ACTRIZ

Fue a través de una entrevista para el programa matutino “Bravísimo” que Judy Henríquez detalló que, aunque “Ana de Nadie” está basada en “Señora Isabel”, las telenovelas no son iguales y terminan de forma diferente.

RCN, aseguró la actriz , decidió darle un rumbo diferente a varios personajes. Por ejemplo, en “Señora Isabel” murió una de las amigas cercanas de la protagonista y en “Ana de Nadie” esto no ocurrió. Mismo caso fue el de la madre de “Ana”, quien sí muere en la telenovela más reciente.

“La gente me decía: ‘No, por favor, Dolores, no se muera’ y yo: ‘Ya se grabó, y ya me morí’. En ‘Señora Isabel’, Teresa Gutiérrez no se moría”, declaró Judy Henríquez. Luego de la emisión del último capítulo, al público le quedó claro que ambas historias tienen semejanzas, pero también son diferentes.