¿Por qué Zión Moreno no volvió a actuar en la serie ‘Control Z’, de Netflix?

Zión Moreno logró impactar con su actuación en la serie de Netflix “Control Z"; y si bien la serie se distinguió por aspectos como su trama y su espectacular producción, fue la actriz estadounidense de raíces mexicanas la que se llevó los aplausos gracias a su papel de “Isabela”.

Luego de que Zión Moreno participara en “Gossip Girl” para HBO Max, con un trabajo que igualmente le valió el reconocimiento de todos, pronto los fans comenzaron a preguntarse qué vendría en el futuro para la actriz ; lamentablemente, se llevaron una amarga sorpresa al ver que ella no regresaría al cast para las siguientes temporadas de “Control Z”. ¿Qué pasó?

ZIÓN MORENO NO ESTARÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “CONTROL Z” POR ESTA RAZÓN

Sobre la sorpresiva noticia de que Zión Moreno no estará en “Control Z”, la actriz usó su cuenta de Twitter para dar las razones que la orillaron a no volver a la serie:

“Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada”, se lee en el mensaje de la actriz.

Zión Moreno impactó con su actuación en “Control Z”. INSTAGRAM/zion.moreno

“Gracias infinitas Netflix por todo el apoyo y por confiar en mí para contar la historia de Isabela. Siempre llevaré conmigo su fortaleza y determinación. Ojalá un día pueda ser más como ella. A ustedes que vieron la serie y que la recibieron con tanto apoyo, les doy las más grandes gracias. No estuviéramos en esta posición si no fuera por ustedes. Nunca tendré las palabras suficientes para agradecerlos”, concluye.