Demasiada coincidencia: Raquel fue la cuarta eliminada de LCDLFM como decía la lista filtrada

Después de un mes de competencia, tocó el turno de abandonar La casa de los famosos México para un participante.

La primera persona en volver a la casa con sus compañeros fue Paul Stanley, lo que generó gran conversación en redes sociales.

No sorprende lo que ya se sabía @PAULSTANLEYD regresa a #LaCasaDeLosFamososMx — Hilda Isa Salas (@hildaisa) July 3, 2023

Yo siento que este programa de #LaCasaDeLosFamososMx lo diseñaron para que lo ganara Paul Stanley, pero la producción no contaba con que Wendy Guevara sería todo un hit — NovelaLounge (@NovelaLounge) July 3, 2023

Sergio también volvió a la casa, así que la persona eliminada fue Raquel Bigorra... Tal como lo decía la lista filtrada con el supuesto orden de eliminación.

Demasiada coincidencia que desde una semana antes ya se sabía que Raquel saldría del concurso, y aunque la productora del programa dijo que no creyéramos todo lo que vemos en internet... Resultó ser cierta, hasta ahora.

La famosa lista "filtrada" dice que la próxima en salir es Raquel. En esta eliminación sabremos si es real o fake. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/cavDodlggv — Chismosote (@ChismosoteTV) June 29, 2023

Previamente, en el Posicionamiento... ¿Qué le dijo cada uno de los habitantes a los nominados?

A Sergio...

Jorge: “No quiero traer más este tema porque es cansado. En algún momento me dijiste que me querías romper aquí (mente) y no aquí (sentimientos). Pero rompiste tu palabra con tu speech del domingo pasado (contra Ferka), entraste en un tema de relación sentimental”. Sergio no le quiso responder nada.

Más tarde, en el confesionario, Sergio refrendó su postura de NO creer en el supuesto romance de Ferka con Jorge: “Aquí adentro nadie les creyó, aquí estuvieron llenos de contradicciones. No creo que salga a casarse, me parece absurdo la forma en la que manejaron su “relación”, no tiene nada que ver con sentimientos, eso fue algo que llevó a una ridiculez”.

La Barby Juárez le dijo: “Me encanta que la edad para ti es un número. Con la vara que mides, seremos medidos. Bendiciones”. Sergio le respondió: “Siempre valoro que tú vengas conmigo por la admiración que te tengo.Esta semana metieron el pecho por ti, pero la próxima semana vamos a ver de qué estás hecha”.

A Raquel...

Wendy Guevara: “Ya sabes que hay equipos, es parte de mi juego. Además de eso, te respeto bastante y amo la persona que eres”.

Raquel le respondió: “No quiero que abandones la casa. Si me toca irme hoy quiero verte la corona bien puesta”.

Ahora resulta que en el posicionamiento todo es paz y solo por estrategia 👀



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRSdM pic.twitter.com/OidrwEXiue — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 3, 2023

Poncho de Nigris: “Nos hemos llevado mejor estas semanas y estoy jugando con el team infierno. Nada más por eso me paro aquí". Raquel respondió: “Me encantaría quedarme nomás para enfrentarme un poquito más cerca”.

Apio le dijo: “Eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Gracias por tantas enseñanzas en la casa y esta experiencia no es agradable. Sin embargo, el juego nos obliga a hacerlo”. Raquel le respondió: “Muero por saber qué vas a hacer tú en tu juego con la casa. Si va a hablar tu estrategia o tu noble corazón”.

Bárbara explotó: “Tengo una lista larga, siento que cada vez tengo más cosas para decirte. Si seguimos conviviendo va a ser cada vez más difícil, pero ayer entendí que si no nos topamos es más fácil la convivencia. Desgraciadamente yo soy directa y tú no. Siento que usas cosas alrededor para tratar de decir algo que no es real. Y creo que no eres una persona tan sincera como aparentas ser. Esos son algunos de los motivos por los cuales a mí no me hace bien que convivas conmigo”.

Raquel le respondí: “Siento muchísimo que no te haga bien. Tampoco me agrada estar cerca de ti, sin embargo, lo puedo hacer. Si me quedo, seguiré conviviendo contigo como hasta ahora a pesar de todo lo que hemos pasado y me has dicho, yo te sigo hablando normal, aunque no sea lo más agradable para mí, lo puedo hacer”.

Bárbara le refutó: “Volvemos a lo mismo, no lo haces ni normal, ni te agrada”.

¡Qué cerrón con broche de oro en este posicionamiento! 😈



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRSdM pic.twitter.com/OYLIe2ToRN — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 3, 2023

Más adelante, Raquel Bigorra dijo en el confesionario: “Siempre respondo según me hable Bárbara, depende de su estado de ánimo, con autocontrol”.

Emilio le dijo a Raquel: “Genuinamente aprecio las charlas que hemos tenido. Aún así, sé perfectamente que has hecho tu contenido pero el contenido que da Paul y Sergio a mí me gusta más”.

A Paul...

Nicola “Si te vas o te quedas te agradezco el haberte parado detrás de mí ese día porque sacaste algo de mí que nadie más.

Si regreso, quiero ver qué vas a comer”.