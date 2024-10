¡Nicolas Cage como Spider-Man Noir! Las primeras FOTOS filtradas en redes que impactaron a todos

Nicolas Cage se dejará ver como Spider-Man en una nueva serie que, aunque todavía se encuentra en fase de grabación, ha generado muchas expectativas entre los fans del superhéroe, ¿cómo luce el actor en la piel de este personaje de Marvel?

No es la primera vez que Nicolas Cage está involucrado en un trabajo relacionado con el llamado “Hombre Araña”, pues es importante recordar que el actor prestó su voz para darle vida al personaje animado en la película ganadora del Óscar Spiderman: Into the Spiderverse.

Debido a esto, resultó natural que Cage fuera elegido para interpretar a Spider-Man Noir, esta variante del superhéroe en el “spiderverso” de la historia que fue muy bien recibida por el público y que sirvió como inspiración para una serie en live-action basada exclusivamente en Noir, ¡estas son las fotos de las grabaciones que pronto se viralizaron!

¿CÓMO SE VE NICOLAS CAGE COMO SPIDER-MAN NOIR?

Desde el pasado 2 de octubre comenzaron a circular varias imágenes en las que se ve a Nicolas Cage utilizando la característica gabardina que formó parte del outfit que usó esta variante de Spider-Man en la cinta animada y que ahora fue retomado de vuelta.

Los fans se emocionaron mucho al ver a Nicolas Cage como el Spider-Man Noir en pleno rodaje de esta serie que, por cierto, se estrenará a través de la plataforma Amazon Prime Video y que se prevé cumpla con toda la estética a blanco y negro que esta variante del “Hombre Araña” popularizó... o al menos eso se ve en el avance lanzado hace tres meses, ¡qué emoción!

Amazon MGM Studios se hizo cargo de este nuevo proyecto que los fans de Marvel esperan con ansias, y más ahora que se confirmó que Nicolas Cage al parecer respetará el look de Spider-Man Noir, ¿pero qué se sabe de la serie?

¿CUÁNDO SE ESTRENA SPIDER-MAN NOIR Y DE QUÉ SE TRATA?

Hasta ahora, se desconoce la fecha exacta en que Spider-Man Noir será lanzada en Amazon Prime Video para deleite de todos sus suscriptores; lo que sí se sabe es que la plataforma lanzó un comunicado oficial en el que reveló algunos aspectos de la trama de la serie:

“Spider-Man Noir cuenta la historia de un investigador privado envejecido y desventurado en Nueva York de 1930, que se obliga a luchar con su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad”.

“Ampliar el universo Marvel con Noir es una oportunidad única y especial, y nos sentimos honrados de llevar esta serie a nuestros clientes globales de Prime Video”, se lee en el boletín oficial.