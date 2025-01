Ni Vin Diesel ni John Cena: Jason Momoa será este nuevo superhéroe de DC

Jason Momoa ha cumplido un sueño : será “Lobo” en el nuevo universo de DC Comics para las nuevas películas dirigidas por James Gunn y Peter Safran. Así lo dio a conocer el actor y ex luchador de la WWE, quien ganó reconocimiento al participar en la saga “Rápidos y Furiosos”, junto a John Cena y Vin Diesel.

“Así que Lobo era… Colecciono cómics y ya no hago mucho, pero él siempre fue mi favorito y siempre quise interpretar a Lobo, porque pensaba: ‘¿Hola? Es el papel perfecto’. Quiero decir, escuchen. Si me llaman y me piden que lo interprete, es una mierda, sí. No he recibido esa llamada, así que no quiero publicar ninguna noticia falsa, pero si alguna vez me llaman y me piden que haga una audición, ahí estaré”, decía el texto que el actor había compartido hace un tiempo, y en el título del post fue donde lo confirmó: “Ellos llamaron”.

Con este mensaje Jason Momoa confirmó que será “Lobo” de DC. (Instagram)

De esta manera, Momoa se suma al nuevo universo de DC, y pasa del traje de Aquaman a Lobo para una nueva oportunidad de una saga que tiene emocionado a todos los fans de los superhéroes. Y lo hará en “Supergirl: Woman of Tomorrow”.

¿Quién es Lobo, el antihéroe de DC Comics que será interpretado por Jason Momoa?

Lobo es un antihéroe que es originario del planeta Czarnia que debutó en el cómic de Omega Men en 1983. Fue creado y dibujado por Roger Slifer y Keith Giffen.

¿Cuáles son los poderes de Lobo, el superhéroe de Jason Momoa?

Superfuerza.



Capacidad de regeneración de heridas.



Invulnerabilidad.



Resistencia.



Inmortalidad.



Velocidad.

Él es Lobo, el superhéroe que interpretará Jason Momoa. (DC Comics)

Este anuncio aumentó las expectativas sobre lo que prepara Gunn para el nuevo universo de películas de DC, que competirán con el ya avanzado UCM, de Marvel.

La primera película será “Superman”, que da un nuevo inicio del hombre de acero interpretado por David Corenswet.

¿Cuándo sale “Superman”, la nueva película de DC dirigida por James Gunn?

La nueva película de “Superman” se estrenará en cines el próximo 11 de julio de 2025. ¡Y ya hay tráiler! Míralo abajo.