Netflix tiene en su catálogo una película mexicana alabada por Cuarón y Del Toro, ¿ya la viste?

El cine mexicano vive un gran momento gracias, sobre todo, al impulso de las plataformas de streaming. En los catálogos que cada compañía ofrece, no es raro encontrar auténticas joyas, ya sea clásicas o modernas, elaboradas por cineastas como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu

Netflix tiene en su catálogo una sección dedicada especialmente al cine mexicano, donde podemos encontrar auténticas joyas con reconocimiento internacional como “Amores perros”, “Bardo” o “Roma”, así como películas como “Güeros” o “Chicuarotes” que poco a poco se han ganado el beneplácito de la crítica. Sin embargo, entre la lista de opciones destaca un trabajo en especial que incluso ha sido alabado por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Se trata de la película “Ya no estoy aquí”, dirigida por el mexicano Fernando Frías que de inmediato comenzó a cosechar premios internacionales por tratar un tema contracultural de una manera diferente, sin actores reconocidos y con un guión que se destaca por sus saltos temporales que nos dejan un sabor a nostalgia.

Si no has visto “Ya no estoy aquí”, en TVyNovelas te contamos de qué se trata y por qué deberías darte un tiempo para disfrutarla. Temáticas como la música, el crimen organizado y la migración se fusionan en esta historia única que seguramente llamará tu atención.

“YA NO ESTOY AQUÍ", RETRATO DE UNA CONTRACULTURA FUGAZ

“Ya no estoy aquí” nos cuenta la historia de “Ulises”, un joven de 17 años que forma parte de la subcultura urbana “Kolombia”, que tuvo su apogeo en Monterrey, donde se desarrolla parte de la trama. “Ulises” es líder de la pandilla de “Los Terkos”, cuyos miembros se forman una identidad propia entre la música colombiana, ropa única y cortes de pelo extravagantes que les dan sentido de pertenencia.

Una confusión con una pandilla rival del crimen organizado pone en aprietos a “Ulises”, quien ahora, amenazado de muerte, debe escapar a Estados Unidos, en donde sufre de un fuerte choque cultural; sin embargo, mantendrá su identidad a toda costa a pesar de las dificultades. Cuando por fin vuelve a casa, “Ulises” se da cuenta de que la pandilla y la cultura en la que encontró un refugio han desaparecido.

La película ha ganado una serie de premios tras ser exhibida en países como Egipto, Suecia o Nueva York, donde fue alabada por la crítica de forma unánime.

LA CONVERSACIÓN DE GUILLERMO DEL TORO Y ALFONSO CUARÓN DONDE ALABAN “YA NO ESTOY AQUÍ"

“Ya no estoy aquí" no pasó desapercibida para los oscarizados directores Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, quienes se dieron tiempo para sostener una interesante conversación sobre la película de Fernando Frías, destacando su excelente narrativa y la decisión de contar una historia en torno a una subcultura tan fugaz como lo fue “Kolombia”.

“La película sí representa una manera muy viva de renovar el lenguaje y las historias que se cuentan en el cine mexicano”

Esta conversación entre Del Toro y Cuarón la puedes ver a través de Netflix, como material extra a la película, y en ella se escucha decir al director tapatío: “La película sí representa una manera muy viva de renovar el lenguaje y las historias que se cuentan en el cine mexicano”.

“Ya no estoy aquí" no fue nominada a los premios Óscar a pesar de tener una trayectoria increíble en los festivales de cine, lo que generó molestia en redes sociales; sin embargo, esta historia es digna de verse y analizarse, por lo que te recomendamos ver la película en Netflix, seguramente te llevarás una agradable sorpresa.