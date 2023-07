La Jefa solapa complot del Cielo en nominaciones de LCDLFM y hay pruebas

La cuarta gala de nominaciones en La casa de los famosos no trajo muchas sorpresas, pues se cumplió lo que había planeado el equipo del Cuarto Cielo, y así, Sergio Mayer resultó nominado.

Paul Stanley, Raquel Bigorra y La Barby Juárez también resultaron nominados, por la lealtad que perdura del Team Infierno.

Nominados en la cuarta gala. Televisa

¿Quién nominó a quién?

Bárbara

2 puntos a Raquel: “Todavía no termina de ser sincera con toda la casa”.

1 punto a Apio: “Creo que está jugando a dos puntas, no es sincero ni con la gente con la que dice ser sincero, ni es sincero con otras personas”.

Apio

2 puntos a Barby “Por si salgo nominado me gustaría salir con la campeona mundial”.

1 punto a Raquel “porque ya la salvaron y seguramente la volverán a salvar”.

Paul

2 puntos a Sergio “Independientemente de sus estrategias, quiere amedrentar, no me parece eso”.

1 punto a Poncho: “Me cae bien, pero le sigue mucho el juego a Sergio”.

MIRA: Adela Micha hizo llorar a Ferka

Poncho

2 puntos a Paul: “Porque sé que si sale nominado, lo va a sacar Jorge”.

1 punto a Barby “No he tenido oportunidad de conectar con ella, No he podido entablar conversación con ella porque no se le entiende muy bien”.

Raquel

2 puntos a Apio: “Fui testigo de cómo Sergio le dio indicaciones de cómo nominar, y después vino con nosotros a decir que estaba confundido”.

1 punto a Sergio “porque el domingo ya me estaba pidiendo mi cama, que el domingo me quiere en el carrusel”.

Jorge

2 puntos a Sergio: “Por la falta de respeto, ya sabemos la forma en la que juega, no me parece faltar al respeto poner en duda la carrera de una persona”.

1 punto a Nicola: “No está jugando desde el corazón, sino con la realidad distorsionada que le están haciendo vivir, dejándose influenciar”.

Aparentemente @jorgelosaactor le dijo que no al Team Infierno, ¡pero no olvidemos que aún le falta salvar a alguien! 👀



Sergio - 2 puntos

Nicola - 1 punto



Disfruta la gala de nominación de #LaCasaDeLosFamososMx por @MiCanal5 pic.twitter.com/BfAuH2p3CN — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 29, 2023

Sergio

2 puntos a Paul

1 punto a Barby

“Es importante proteger al team. Estoy seguro que jorge va a darle inmunidad a Paul, y seguramente vamos a salir 2 del team infierno, entonces para nivelar los puntos”.

Barby

2 puntos a Sergio “antes que todo, se tiene que ser un caballero, y no me gustó cómo se dirigió a Ferka”.

1 punto a Nicola “No se halla en la casa y lo veo estresado queriendo quedar bien con su cuarto infierno”.

¡@maryjuarezcute ahora sí habló fuerte y claro!



Sergio - 2 puntos

Nicola - 1 punto



Disfruta la gala de nominación de #LaCasaDeLosFamososMx por @MiCanal5 pic.twitter.com/iukTDUSDuV — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 29, 2023

Emilio

2 puntos a Raquel “en cuanto se fue Ferka ya empezaría a jugar, presiento que puede venir fuerte”.

1 punto a Barby: “La noto ansiosa, no se conecta con los juegos, ya pasaron dos semanas y en algún punto, el hecho de que todo el día tenga algo puede ser negativo en la casa”.

Nicola

2 puntos a Barby “por estrategia”.

1 punto a Paul “si es que sale, sabemos que Jorge lo va a salvar”

Wendy

2 puntos a Barby

1 punto a Raquel

“Por mi estrategia, no tengo otras razones”.

Eso significa, que todos los del Team Cielo hicieron efectivo el complot que planearon y nominaron a Sergio. Si La Jefa hubiera sancionado, Mayer no estaría nominado.

Basta ver a La Barby Juárez escribirle a Jorge Losa el nombre de Sergio Mayer en la mesa de la cocina. Inmediatamente después, lo borró.

Barbie escribiendo el nombre de sergio en la mesa, otra prueba del complot que están preparando los del cielo, hoy debe haber sanción sí o sí. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/R4IXGv3IBz — ᖇᗩᗰᕼ (@ALBERTO19162013) June 29, 2023

Además, el público sigue esperando una sanción porque La Jefa no dijo nada de la pluma con la que el Team Cielo se comunicó en días pasados.

Sabemos que La Jefa tuvo conocimiento de la pluma, porque La Barby le contó a Paul que la llamó al confesionario para quitársela.

Incluso Paul se quejó: “Esos pinches camarógrafos son bien chismosos”.