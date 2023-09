Hotel VIP: Esto es lo que se sabe de la salida del ‘Burro’ Van Rankin del reality show

Jorge “El Burro” Van Rankin sorprendió a sus compañeros de “Hotel VIP” y a los televidentes que no se pierden uno solo de los capítulos del reality al anunciar que saldría de la competencia a tan sólo tres semanas de su estreno.

Con el abandono del “ Burro ”, existe el riesgo de que “La Mafia” corra peligro sin el liderazgo del carismático actor, quien rápidamente logró ganarse el cariño del público gracias a su actitud positiva.

El también conductor de televisión desconcertó a todo el mundo hace unos meses al anunciar su salida de “Miembros al aire”, y ahora desató una nueva controversia cuando dio a conocer que ya no formaría parte de “Hotel VIP”. ¿Qué lo orilló a tomar esta inesperada decisión?

Fue este jueves, justo antes de que Roberto Palazuelos anunciara la llegada de Christian Castro como invitado especial a “Hotel VIP” , que Van Rankin realizó este inesperado anuncio, uniéndose a las celebridades Christian Estrada y Mariana Ávila, quienes ya fueron eliminados del reality show.

LAS PODEROSAS RAZONES DE “EL BURRO” VAN RANKIN PARA SALIR DE “HOTEL VIP”

Fue por razones de salud y por una clara regla de “La ley del Hotel” que Jorge Van Rankin debió decir adiós a sus compañeros de forma inesperada:

“Yo quiero comentar algo que es muy importante y que a lo mejor los va a sorprender, pero me volví a lastimar la pierna. Ayer estuve con el doctor, digo, no es que no lo aguante, claro que lo aguanto, pero los movimientos que me hacen me duele muy fuerte”, aseguró el actor y también locutor.

“Llevo nueve días sin hacer absolutamente nada hasta ayer que estuvimos en la zona de juego y en el brinco de la alberca me volví a lastimar; son dos de ayer. Ahorita me duele, está inflamado. (...) la decisión que yo tomo es que se me aliviane este rollo porque a mi edad ya está c...”, explicó Van Rankin a sus compañeros.

De acuerdo con el actor de “40 y 20", se lastimó el tobillo mientras realizaba sus labores en el hotel ; a pesar de que recibió atención médica, el problema no mejoró, por lo que tomó la decisión de irse, además de citar la “Ley del Hotel”, ¿en qué consiste?

¿QUÉ ES “LA LEY DEL HOTEL” DE LA QUE HABLÓ JORGE VAN RANKIN?

Ante sus sorprendidos compañeros, Jorge Van Rankin explicó que, además de los fuertes dolores que siente en su pierna y tobillo, se retira también porque sigue las reglas del juego, la llamada “Ley del Hotel”.

De acuerdo con el actor, en el reglamento de “Hotel VIP” se estipuló que cualquier habitante debe abandonar el reality show si no se recupera de un problema de salud en siete días, por lo que simplemente está siguiendo los estatutos del programa.