Harold Azuara: este el grado de estudios del querido actor de ‘La CQ’

Harold Azuara es un actor mexicano, de 26 años, que saltó a la fama con tan sólo 15 años cumplidos en la serie de televisión ‘La CQ’, que inició transmisiones en 2012 por el Canal 5.

Harold interpretaba el personaje de “Ramón ‘Monche’ Barragán”, mismo que se ganó el cariño del público por sus ocurrencias e incluso en el año 2013 se ganó un Kid’s Choice Awards por su papel en la exitosa serie.

En entrevista para el canal de YouTube ‘Punto de quiebre’, Harold recordó cómo fue trabajar durante su infancia: “Es muy divertido, tiene momentos muy feos, pero de niño no te das cuenta hasta que creces y quieres sanar tus traumas te das cuenta que hubo algo ahí”.

Harold Azuara: “Me lo perdí por grabar ‘La CQ’”

“Tuve una infancia feliz, fui a una primaria muy divertida y a una secundaría divertidísima”; sin embargo, “me faltó el tercer año de mi secundaria (Escuela Secundaria Diurna N° 124 México)”, reveló Harold Azuara.

Aunque, “el tercer año me lo perdí por ir a grabar ‘La CQ'… Fue de los momentos más felices de mi vida, fue en otro país (Venezuela), todos éramos muy amigos en ese momento”, reconoció sobre el grado de estudios al que ya no pudo llegar y concluir con éxito.

“Vivíamos juntos en un hotel, todos hacíamos lo que nos gustaba, menos uno, no voy a decir quién”, recordó el actor sobre su experiencia en la producción de Pedro Ortiz de Pinedo para Televisa y Cartoon Network Latinoamérica.

Incluso, “tengo muy bonitos recuerdos de ‘La CQ’ y de todos los involucrados… Para niños estuvo bien, siempre me la pasé chido, me la pasé bien”, hizo hincapié Azuara, pese a no haber terminado sus estudios de secundaria y tampoco haber tenido acceso a la preparatoria, sacrificio del que dijo no arrepentirse.