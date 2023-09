‘Elementos’ llega a Disney+ en sus estrenos de septiembre, ¿de qué trata la película de Pixar?

¡Atención, suscriptores de Disney+! La nueva película de Pixar, “Elementos”, se integró este 13 de septiembre a la plataforma de streaming

Este miércoles “Elementos”, el material más reciente de Pixar, se estrenó en Disney+, una de las plataformas de streaming más populares, como parte de sus estrenos de septiembre, por lo que a partir de hoy la película se podrá ver en cualquier parte del mundo.

La interesante película , que estuvo en cines durante el mes de junio, no llega sola: la acompaña un interesante documental en donde podrás ver los vínculos que hay entre el argumento y la vida del director de “Elementos”, Peter Sohn.

“ELEMENTOS”, UNA ODA A LA MIGRACIÓN

En “Elementos”, de Pixar, el director Peter Sohn incluyó varios aspectos relacionados con la migración, situación que vivieron él y su familia, y los choques culturales que este fenómeno desata, dando como resultado un argumento maduro que se ha convertido en parte de las apuestas más recientes de la casa de animación.

La película “Elementos” trata de lo siguiente: “Ember” y “Wade” son dos jóvenes (fuego y agua) que viven en “Ciudad Elementos”, un lugar donde además conviven la tierra y el aire.

La amistosa relación entre la chica “Ember” y “Wade” pasará por muchas dificultades, pues no son pocos los habitantes que consideran que dos elementos diferentes no deberían relacionarse entre sí. Una de las personas que rechazan esta convivencia es el padre de “Ember”, quien no ve con buenos ojos la amistad de su hija.

Estos choques culturales y tensiones generados por la regla de que “los elementos no deben mezclarse” generarán toda clase de conflictos, al tiempo que proyectan un problema que miles de migrantes en el mundo afrontan diariamente.

PETER SOHN Y EL CHOQUE CULTURAL QUE LO INSPIRÓ PARA DIRIGIR “ELEMENTOS”

El propio director, Peter Sohn, vivió en carne propia estos problemas al ser él mismo un estadounidense hijo de inmigrantes coreanos. Sohn, quien creció en Nueva York, tuvo una fuerte influencia de la tradición asiática y eso le generó varios choques culturales que quiso reflejar en la película.