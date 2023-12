Inicia la cuenta regresiva con el Reloj de la Navidad

En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Chacho Garabal destacó además del hecho de que una orquesta mexicana esté dirigida por una argentina, el talento de primera que lo conforma.

“Es un concierto sinfónico en vivo con una orquesta conformada por distintos artistas en escena, músicos (que tocan) contrabajo, cuerdas, vientos, percusiones... también hay un equipo de cantantes, actores y bailarines que van llevando adelante el show con mucho humor y alegría”, señaló el director.

Esta propuesta, de acuerdo con Garabal, surgió como una posibilidad más de encontrarnos en familia y conectarnos con cosas lindas en esta temporada y detalló de qué trata El reloj de la Navidad, cuyo cuento es el eje central del concierto.

“La historia, en principio, narra la posibilidad sobre qué pasaría si el reloj de la Navidad se detiene, qué podemos hacer en la cuenta regresiva, tomando el reloj cómo símbolo; los personajes son los que fabrican los juguetes en la fábrica de Santa Claus, ellos tienen este problema de que el reloj no arranca y no saben cómo resolverlo para que vuelva a funcionar, entonces van buscando ayuda hasta que se dan cuenta de que ellos mismos son quienes tienen que descubrir que lo que alimenta al reloj no es una batería ni una pila, sino la energía de la Navidad, lo cual tiene que ver con descubrir con quien compartimos la vida y la disfrutamos”, señaló Chacho Garabal.

Este espectáculo México argentino, que se presentará del 18 al 23 de diciembre de este año, ofrece una experiencia única para toda la familia durante esta temporada y un poderoso mensaje:

“Que la Navidad es un tiempo de reflexión, de disfrute, de plantearnos cosas, de encontrarnos con lo que queremos y con los que queremos, de poder encontrarnos en un evento que es muy importante a nivel internacional”, concluyó Garabal.

También puedes ver:

Ella era Thalía Cornejo, exreina de belleza que murió en masacre en posada de Salvatierra, Guanajuato

Filtran video de la lujosa boda de la hija de Tatiana

Mientras Pablo Lyle está en la cárcel, Ana Araujo posa en diminuta tanga y su novio reacciona