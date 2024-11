Murió querido actor de The Walking Dead, a los 35 años: De qué falleció

Paul Teal, actor conocido por su trabajo en The Walking Dead: World Beyond y otras producciones como One Tree Hill y USS Christmas, falleció el pasado 15 de noviembre a los 35 años en un hospital de Raleigh, Carolina del Norte.

Su prometida, la actriz Emilia Torello, confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Paul, eras mi alma gemela, mi futuro esposo y mi roca. Luchaste valientemente, pero te llevaron demasiado pronto. Prometo honrar tu memoria buscando la misma alegría que tú siempre defendiste”, escribió Torello.

El actor fue diagnosticado en abril con cáncer de páncreas neuroendocrino en etapa avanzada. A pesar de recibir tratamiento mientras trabajaba, la enfermedad progresó rápidamente.

Según su representante, Paul continuó ejerciendo su pasión hasta el final, finalizando su última actuación en la película The Hunting Wives, que se estrenará en 2025.

Nacido en Wilmington, Carolina del Norte, en 1989, Teal comenzó su carrera en el teatro con producciones como The Notebook, Newsies y Sweeney Todd.

Más tarde incursionó en televisión con un papel recurrente en la séptima temporada de One Tree Hill. Su versatilidad lo llevó a proyectos como Dinastía y The Walking Dead: World Beyond, donde interpretó a Walter, un personaje en el universo postapocalíptico.

La partida de Paul Teal ha dejado un vacío en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores, quienes recuerdan su talento, dedicación y espíritu luchador.