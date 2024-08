Lambda García revela que toma terapia tras ruptura con su último novio

Después de tres años de relación, Lambda García terminó con el también actor Diego Oseguera y ahora atraviesa por uno de los peores momentos de su vida, aunque se encuentra en terapia para recuperar la estabilidad emocional que perdió con el truene.

En entrevista con TVyNovelas, el artista admite que refugiarse en una red integrada por familiares y amigos ha sido su tabla de salvación, entendiendo que es normal atravesar por todas las etapas del duelo.

“No queda de otra, tenemos una sola vida y no está mal sentirte agobiado, también se vale estar triste, tener el corazón roto, estar llorando por alguien o por algo, somos seres humanos y nosotros mismos nos ajusticiamos, nosotros mismos nos echamos las piedras encima, entonces creo que es válido admitir que no estamos bien, que no estoy contento conmigo, lo que queda es agarrarse los ‘blanquillos’ y salir adelantes, refugiarnos en nuestras familias, amigos, en las mascotas, el trabajo, porque desafortunadamente sólo nos tenemos a nosotros, aunque afuera veamos mucha gente. Si nosotros no queremos, nada cambiara y nos quedamos en el hoyo”, nos dijo Lambda.

Estas semanas, el intérprete ha tenido el desafío de lograr el equilibrio, por lo que ha hecho un trabajo constante con la ayuda de especialistas.

“La mente es bien complicada, creo que lo más difícil es que tú solito te empiezas a generar las trabas, tu solo te pones paredes que no te dejan avanzar, obviamente cuando pasamos por algo así se vienen pensamientos autodestructivos que debes agarrar por los cuernos, todo eso debes dejarlo a un lado para poder avanzar, la culpa se debe tomar de frente, igual la tristeza, el miedo. En pleno 2024 tenemos información por todos lados, está internet, la gente alrededor, y es válido entender que no siempre estamos bien emocionalmente, las banderas rojas están en todas partes, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en los amigos, la pareja, y es de valientes pedir ayuda cuando estamos mal, y no necesariamente debesuceder un evento catastrófico en tu vida para que necesites de un psicólogo”.

García también batalla contra el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una condición neurobiológica que afecta la capacidad de una persona para mantener la atención, controlar impulsos y gestionar niveles de actividad.

“Si hay tratamientos, el déficit de atención no se quita, no tiene cura, porque así funciona tu cerebro, tu cuerpo, pero puede mejorar con algún tipo de fármaco y echándole ganas tú, obviamente hay niveles, no es lo mismo afrontarlo siendo un niño o a los 40 años. También pienso que uno como adulto sabe elegir mejor sus batallas, yo dejé el tratamiento hace dos años por mí, por gusto, estaba muy feliz con las pastillas, pero quería saber cómo reaccionaba mi organismo sin el químico, estando más consiente de mis actos”.

Su regreso a los melodramas será en la telenovela Papás por conveniencia, en la que interpreta a Facundo, un influencer que quiere pertenecer, que lo quieran, que le digan lo guapo que es. Todo, su físico, sus redes, sus hijastros son herramientas para lograr ser aceptado. En su caso, considera que nunca falta alguien con ese comportamiento, aunque él hace lo posible para alejarse de ese patrón.

“Por supuesto que me he encontrado a mucha gente así en el camino, mira, al final hoy día las redes sociales forman parte muy importante de la vida diaria de una sociedad o de cada ser humano, entonces te diría que todos tenemos un poquito de Facundo, todos estamos viviendo pensando cómo hacer para que las redes sociales se vean bonitas, y además, uno como actor o persona del medio también tiene la responsabilidad de trabajar en estas plataformas y ser el creador de contenido que la gente quiere, por eso buscamos la mejor foto, la mejor comida, para mostrarle al público, pero eso no tiene que disminuir la calidad humana, creo que Facundo deja un poco lo que es su familia y eso no lo comparto”.

Más allá de artista, Lambda se considera un ser humano con defectos y virtudes que no se ha dejado deslumbrar por la fama.

“Bendito sea Dios que me considero una persona bastante coherente con lo que digo, con lo que hago y como me comporto, creo que nunca he tenido ese subidón, jamás he querido aparentar algo que no soy, siento que uno tiene que aprender a mostrarse con realidad y verdad, por eso me sumo a esa ola de mostrar lo que realmente está pasando en nuestra vida. Lo bonito de llegar a la gente a través de las redes sociales es que me gusta que me vean como soy, trato de ser auténtico, no tengo temor en admitir que he sufrido depresión, ansiedad, que me han medicado, o que voy al psicólogo, creo que la gente agradece la honestidad, hoy vivimos en un mundo con tanta adversidad y tanta mentira alrededor, que la gente que me conoce sabe que les voy a decir la neta, que no voy a mentir, por eso se agradece la lealtad y el cariño”.