¿Qué significa soñar con tu ex? Mhoni Vidente advierte qué hay detrás de esto y qué debes hacer si te pasa

Si te ha pasado que tienes este tipo de sueños y despiertas con una extraña sensación, debes estar alerta. ¿Regresarán? ¿Te extraña? Te contamos

Soñar con un ex novio o ex novia es algo común. Al haber tenido una relación cercana por un determinado tiempo, es normal que exista esta sensación de que las cosas no han concluido, sobre todo si su separación ha sido reciente. Aun así, muchos se preocupan por lo que podría significar y buscan respuestas que le den explicación al asunto.

Pero, ¿qué significa realmente? Lo primero que se nos viene a la cabeza podría ser que existe un sentimiento de melancolía, lo que podría significar que se extrañan y que posiblemente podrían retomar su romance. Pero, para Mhoni Vidente, esto tiene un trasfondo más detallado.

Mhoni Vidente explica el significado de soñar con tu ex y lo que debes hacer

Quiere decir que existe un “gran arrepentimiento” de haber terminado esa relación, según explicó la pitonisa cubana, famosa por ofrecer predicciones para cada uno de los horóscopos del zodiaco.

Explicó que los sueño están relacionados con “asuntos pendientes” o emociones que no se han procesado de la forma correcta. Sobre todo, si actualmente estás en otra relación.

¿Qué debes tomar en cuenta? Según Mhoni Vidente, lo que debes hacer si sueñas con tu ex es reflexionar sobre lo que realmente sientes por esa persona y trabajar en lo que quieres hacer a partir de ese momento.

Hace 3 años, la astróloga explicó estos detalles en el programa ‘Hoy’, diciendo que dependerá de cómo sueñas a tu ex y explicó lo siguiente:

Si sueñas con tu ex haciendo el amor con otra persona es porque está muy enojado contigo.



Si lo sueñas ingresando por una puerta de tu casa es porque podría volver.



Si sueñas que está peleando es porque el amor es puro.



Si no se sueñan, no hay amor verdadero.

Otros significados de soñar con exparejas

Mhoni Vidente no es la única que ha intentado darles explicación a los sueños. Los psicólogos también tienen hipótesis sobre por qué sueñas con tu ex.

Por ejemplo, el hecho de que hayas soñado con tu ex pareja es porque algo estimuló al cerebro a hacerlo, como un olor, objeto o situación familiar, según expertos de Chicle Psicólogos.

Soñar con ex parejas es algo muy común. Foto de Khamkéo Vilaysing en Unsplash

El portal de ‘Psicología Online’, por su parte, afirma que en definitiva aún existen cosas que se deben solucionar si sueñas con tu ex de forma recurrente.

En ese sentido, el único momento en donde quizá sí lo extrañes como un “deseo oculto” es cuando lo sueñas que vuelve contigo y dan continuidad a su amor.