Zuria Vega y Alberto Guerra rompen el silencio sobre su supuesta separación

Zuria Vega y Alberto Guerra aplastan los rumores de separación tras una supuesta infidelidad

Zuria Vega y Alberto Guerra rompieron el silencio sobre su supuesta separación. Los actores de 34 y 40 años, respectivamente, hablaron por primera vez en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Recordemos que hace unas semanas, Alberto fue captado abrazando a la actriz Paulina Dávila en el Rose Bowl Stadium, de Los Ángeles, donde junto a otros amigos disfrutaron de un concierto de Karol G. El video circuló por todas las redes sociales y comenzaron los rumores del supuesto distanciamiento entre Guerra y su esposa.

“Nos reímos, pero gozosos. Además, siempre se le tira a una mujer gratuitamente, sin ningún tipo de fundamento y eso me parece terrible. Ya vieron a Alberto aquí, todo está bien, no nos estamos divorciando”, platicó Zuria sobre la supuesta crisis marital.

Además, la protagonista de la telenovela ‘Mi marido tiene familia’ compartió que se encuentra en un buen momento dentro de su matrimonio, pues “nuestros hijos ya están más niñitos y estamos en un momento muy sólido, gozándonos muchos nosotros y a nuestros hijos hermosos”.

Alberto Guerra no se quedó callado y también habló con los medios de comunicación presentes. “Esto debería ser un poco responsabilidad de ustedes, ustedes retomaron una bola de comentarios de gente en Instagram”, expresó el actor de teatro, cine y televisión.

Y sobre Paulina Dávila, Alberto explicó que la actriz es amiga de él y de Zuria, pero además es la ex novia de uno de sus mejores amigos, el actor Juan Pablo Medina, por lo que las especulaciones eran totalmente falsas.

Zuria Vega y Alberto Guerra, un matrimonio que nada lo derrumba

El 26 de julio, Zuria Vega y Alberto Guerra celebraron sus primeros 10 años de pareja, por lo que el protagonista de la película ‘En las buenas y en las malas’ le dedicó un emotivo mensaje a su esposa por medio de Instagram.

“10 años creciendo junto a la persona que me hace reír más que nadie y también con la que más he llorado, mi persona favorita. Gente viene, gente va, alegrías y tristezas, un mundo recorrido, dos maravillosos hijos (después de las 8 pm son gremlins), pequeñas victorias y grandes fracasos juntos”, comenzó a escribir Alberto.

“Aparecieron la calvicie, los dolores en la espalda y las intolerancias a alimentos, la vista me falla y a veces me dan miedo los aviones y aquí seguimos, agarrados de la mano. No se puede explicar aquí lo que son 10 años de amor puro y duro, pero sé que pase lo que pase siempre tengo un hogar a donde regresar, tú, mi hogar”, agregó el histrión.

“Y tener eso es el mayor logro de mi vida. 10 años juntos, cada día más fuertes, cada día más juntos. (Aquí 10 fotos que demuestran que ella es cada día más hermosa y yo cada día me tengo que maquillar más antes de que ella despierte)”, concluyó emocionado.