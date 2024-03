Yocu, baterista de Los De Abajo, estrena disco luego del accidente que lo mantuvo cuatro meses en cama

En marzo de 2023, Yocu, baterista de la banda Los De Abajo, sufrió un accidente en su moto que lo mantuvo en cama durante cuatro meses y después, en muletas por medio año más. El artista cuenta a TVyNovelas que su tobillo “se rompió en cuatro”, los dedos quedaron muy lesionados, por lo que su movilidad resultó afectada y necesitó varias operaciones.

Un año después, la agrupación lanza el disco Dulce justicia, del que se desprenden 12 temas. “El 23 de febrero estrenamos nuestra nueva canción (Que se joda el amor) y vamos a sacar la primera parte como sencillos, uno cada mes y después ya el disco completo. Es un disco con canciones originales, con grandes productores, grandes artistas invitados, entonces va a ser algo que tiene una estética muy particular”.

El músico revela que pasó un tiempo muy complicado, pero ya el panorama comienza a aclararse. “El accidente lo tuve el 18 de marzo de 2023. Dejé de usar muletas hace apenas un mes, pero empecé a tocar en conciertos hace dos meses. Estuve en silla de ruedas y fue un proceso lento, pero muy creativo, también aprovechamos para que el disco tuviera ese tiempo necesario”.

Luego de verse en la necesidad de solicitar colaboraciones al no contar con los recursos económicos para costear su tratamiento, Yocu dijo que está enfocado en brindarle la mano a los que, como él, no cuentan con un seguro médico que cubra estas emergencias. “Estoy ayudando a las personas que están pasando por lo mismo. Ahora estoy tratando de ayudar a la gente que atraviesa por el mismo problema. Como hombre, todo está centrado hacia la mujer y es muy positivo, pero también los hombres cargamos con un peso social y se nos olvida que también necesitamos apoyo, soporte. Esta fragilidad tiene que ser acompañada, no todos los hombres cargamos con esa mochila que nos impone la sociedad, esa del macho que resuelve. También somos frágiles, vulnerables”.